株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカはアニメ「ぴちぴちピッチ」POP UP SHOP in マルイを開催いたします。漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、この度、アニメ「ぴちぴちピッチ」のイベント、アニメ「ぴちぴちピッチ」POP UP SHOP in マルイを開催いたしま