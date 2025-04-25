株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカはアニメ「ぴちぴちピッチ」POP UP SHOP in マルイを開催いたします。漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、アニメ「ぴちぴちピッチ」のイベント、アニメ「ぴちぴちピッチ」POP UP SHOP in マルイを開催いたしま