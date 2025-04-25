H1GLOBAL株式会社2025年5月17日(土)→25日(日)、ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 催会場にて開催される「ハワイフェア2025」にて、期間限定販売いたします。ショップスペースでは、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定ブレスレットのほか、新作や人気のストーンアクセサリーを多数ご用意。国内では初、マルラニハワイ本店限定のブレスレットやストーンアイテムも、数量限定で販売いたします