¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¢¥Ã¥·¥å¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Í·¤Ó¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖOJICO¡Ò¥ª¥¸¥³¡Ó¡×¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¢¥Ã¥·¥å¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Û¸¶Íµ´´¡Ë¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡ØSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¡ßOJICO¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä¤ò¡¢4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éJRÅìµþ±Ø¡¦Æ°ÎØ¤Î¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éJRÌÜ¹õ±Ø¤Ç³«