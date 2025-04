株式会社ケリングジャパンCourtesy of Gucci (C)Tadanori Yokoo2025年、グッチは、創造性を通じたコミュニティとの共創をテーマに日本国内でアートプロジェクトを多面的に展開いたします。その取り組みのメインとなるのが、日本を代表するアーティストである横尾忠則氏との展覧会開催です。Courtesy of Gucci (C)Tadanori YokooCourtesy of Gucci (C)Tadanori Yokooグッチと横尾忠則氏のつながりは、2020年にグ