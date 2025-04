株式会社SNK株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、2025年4月24日発売の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のアーリーアクセスを開始したことをお知らせいたします。本日4月21日より、デジタル版『餓狼伝説 City of the Wolves』のアーリーアクセスをスタート!4月23日までに、デジタル版『餓狼伝説 City of the Wolves』をご購入いただいた方には