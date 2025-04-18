ヴェルジェホールディングス株式会社ヴェルジェホールディングス株式会社（代表：川島宏之）は、アリオ葛西（所在地：東京都江戸川区）に店舗を構えるVerger果樹園珈琲の設立1周年を記念し、『1周年ファン感謝祭』を開催いたします。Verger果樹園珈琲店舗写真Verger果樹園珈琲キャスト一坪の漬物屋からはじまり、青果店、マルシェ、ファーマーズマーケットと時代とお客様の声に合わせて変化を続け、