ヴェルジェホールディングス株式会社ヴェルジェホールディングス株式会社（代表：川島宏之）は、アリオ葛西（所在地：東京都江戸川区）に店舗を構えるVerger果樹園珈琲の設立1周年を記念し、『1周年ファン感謝祭』を開催いたします。Verger果樹園珈琲店舗写真Verger果樹園珈琲キャスト一坪の漬物屋からはじまり、青果店、マルシェ、ファーマーズマーケットと時代とお客様の声に合わせて変化を続け、
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