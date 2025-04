株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ2025年最注目音楽映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが4月23日(水)にAL「Count on me」をリリースするが、先駆けて4/14 20:00にYouTubeにてMUSIC VIDEOを公開することが決定した。「Count on me」はEIKOが劇中の音楽バトルフェスで披露する重要な楽曲。3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」のボーカル・石原慎也が“