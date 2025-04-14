¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥·¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥·¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂëÀÐØª½¼ https://www.telsys.co.jp/¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³á¸¶¹À https://www.bell24.co.jp/¡Ë¤È¡¢2025Ç¯4·î14Æü¤è¤ê¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÀê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ýー¥¿¥ë¡Ø¤¦¤é¤Ê¤¨¤ëËÜ³Ê´ÕÄê¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖÈôÄ»Ì¤ÌÀÀèÀ¸¡×¤ÎÀê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¤¦¤é¤Ê¤¨¤ëËÜ³Ê