ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow!」グッズの販売を2025年5月10日(土)11時からにじさんじオフィシャルストアにて開始いたします。2025年5月10日(土)11時から「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow!」ライブツ