株式会社クロシェ【アリソンティアード】2025年春デビュー「ここち良さを、あたらしい視点から」を企業理念に掲げるレディースアパレルの株式会社クロシェ(代表取締役:沼部 健、本社:神戸市中央区=以下、クロシェ)は、新ブランド【Alison Tiered/アリソンティアード】を2025年4月からローンチいたします。ブランドのタグラインbe freed with tiered with our tiered collection/ティーア