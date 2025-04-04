株式会社ネクストレベル株式会社ネクストレベル（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：田中大洋）は、２０２５年３月２８日に国内最大級のマッチングアプリ情報メディアマッチングアプリ大学」の新サービス「マチアプ相談室」を開始いたしました。マチアプ相談室：https://next-level.biz/maripita/app/matchiapp_counselling_room.htmlマッチングアプリで迷ったらコレ！専門家による「マチアプ相談室」とは「マチアプ相談