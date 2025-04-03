¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ïー¥â¥Ëー¥Õ¥¡¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ïー¥â¥Ëー¥Õ¥¡¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡¢ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¾®ËÙ¿¿Èþ¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¸¶ºàÎÁ8ÉÊÌÜÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡ÖÊÆÊ´¤ÈÆ¦Æý¤ÎÇ»¸ü¥¸¥§¥éー¥È¥µ¥ó¥É¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇSweet dream¼¶¤ÎÅ¹Æ¬¤äºÅ»ö¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¥µ¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤´Í×Ë¾¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÌ¿®ÈÎÇä¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«Âð¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤