株式会社レンサ株式会社レンサ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:武井哲也)は、2025年3月28日(金)より、運営する公式占いサイト「Love Me Do◆絶対数」にて『新生活応援キャンペーン』の提供を開始致しました。◆「Love Me Do◆絶対数」URL:https://lovemedo.siteLove Me Do■キャンペーン概要有名人の電撃婚や世界的なビッグニュースの予言を的中させて大人気の占い師Love Me Doの公式サイト「Love Me Do