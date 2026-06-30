大人気『冷えてます』シリーズから新商品続々登場！新たな取り組みで販路拡大へ

株式会社iiもの本舗

株式会社iiもの本舗（本社：群馬県佐波郡玉村町藤川184-4、代表取締役：片岡 信明）は、シリーズ累計販売個数60万個突破と、大変好評をいただいている『冷えてます』シリーズからお客様のご要望にさらにお応えした新商品を6商品発売いたしました。“関西最大級”の規模で大阪初開催された『熱中症対策展』への出展や子どもたちの熱中症対策についての取り組みに初参画といった、新たな試みにより全国の学校様への商品紹介やスポーツ用品店様への導入など今までになかった販路へ認知を拡大しています。

“関西最大級”の規模で大阪初開催『熱中症対策展』へ出展

「冷えてます」シリーズ冷えてます

2026年4月15日（水）～17日（金）インテックス大阪にて開催された「熱中症対策展」に出展いたしました。熱中症対策展は、“関西最大級”の規模で大阪初開催とのことで開催前から大変注目をされていた展示会です。

昨年から企業に対して熱中症対策が義務付けられるようになったこともあり、他の展示会ではお会いすることがなかった日々職場の環境改善に奮闘されている企業のご担当者様や西日本での開催ということもあり西日本エリアの販売店様など多くの方にご来場をいただきました。

大容量商品を多数取り揃えている「冷えてます」をぜひ導入したいとのお声をたくさんいただき、

今までになかった全国のスポーツ用品店様への導入など新たな販路へ繋がる出会いがこの展示会で多くありました。

今後もiiもの本舗は「電源不要で冷える」そして大容量の「冷えてます」シリーズの商品ラインナップをさらに増やし、

企業様・事業者様の熱中対策をサポートし続けるとともに、

今までにない販路へ積極的に営業活動をしていきたいと思います。

熱中症から子どもたちを守る取り組み「Save Our Kids」へ参画

熱中症対策展

「Save Our Kids」は熱中症対策のセミナーや熱中症についての情報提供を通して熱中症から子どもたちを守る取り組みをされています。

https://saveourkids.jp/

iiもの本舗はオフィシャルサポーターとして今年から初参画し、全国3000校の学校に暑さ対策商品の紹介をしました。

暑さ対策商品紹介チラシ

熱中症対策は家庭だけでなく学校での対策も必要不可欠です。

近年の記録的な猛暑、教室やグラウンドでの暑さはもはや「根性」や「我慢」で解決できるレベルを超えており、子どもたちの健康被害を未然に防ぐことは最優先課題だと思っています。

子どもたちの自信と笑顔を守るため、安心して過ごせる環境を守るため、

iiもの本舗は健やかな成長を守るパートナーでありたい。

子どもたちが夏の季節を元気に走り回れる未来をサポートします。

「スースーシャンプー全身冷えてます」Makuake先行販売を実施！開始12時間で目標達成！

Save Our Kids

髪も体もひんやり爽快全身クールシャンプー新商品「スースーシャンプー全身冷えてます」を2026年5月31日（日）～6月29日（月）アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売するプロジェクトを実施しました。開始後12時間で目標金額を突破し、最終的に221％という大幅達成を果たしました。

髪も体もひんやり爽快「スースーシャンプー全身冷えてます」

Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/hietemasu/

Makuake「スースーシャンプー全身冷えてます」▼「スースーシャンプー全身冷えてます」」開発背景

私たちは、超大判の汗拭きシートや瞬間冷却パック、衣類用冷感スプレーといった主に外出後の屋外で暑さを感じた後にご使用いただくことの多い製品をお届けしてきました。

もっと何か夏の季節を快適に過ごすための製品が作れないだろうか。

汗をかいた後はもちろん、外出前にも何か対策ができたら

もっと夏の季節を快適に過ごせるのではないだろうか。

夏の入浴は暑すぎてすばやく済ませたいといったお声やお風呂上りに暑くて汗をかいてしまうといったお声も多くあり、

私たちは夏に家で暑さを感じることが多い入浴時や入浴後の暑さ対策に着目し、シャンプーの商品開発をしようとスタートしました。

洗い上がりもひんやり爽快！髪も体も1つで完結！▼「スースーシャンプー全身冷えてます」の3つの特徴

1. ひんやり爽快感をキープ

→清涼成分「メントール」とひんやりサポート成分のこだわりW処方でひんやり爽快感をキープします。ひんやり感をしっかりと追及した処方で何通りもサンプルを作製し肌への影響や洗い上り感、

そしてお風呂上りや暑い夏の外出も快適に出かけられるように入浴後のひんやり感を重要項目として考えました。

2. 髪も体もこれ一つ！オールインワンシャンプー

→髪だけでなく体も洗えるオールインワンの全身クールシャンプーです。

「夏の入浴は暑すぎてすばやく済ませたい」といったお声も多く、

一つで完結できるオールインワンの全身クールシャンプーの開発を考えました。

一つで全身洗えるので時短になりすばやく入浴を済ませることができます。

3. 持ち運びに便利な個包装タイプ

→家で使うシャンプーというと一般的にはボトルタイプを思い浮かべると思います。

旅行先や出張先、ジムやサウナのシャワータイムといった自宅以外での入浴場面でもお使いいただけるように「スースーシャンプー全身冷えてます」はあえて“個包装”にしました。

髪も体も洗えるのでこれを1つ持って行けばどこでもひんやり爽快感を体感いただくことができます。

清涼成分「メントール」とこだわり処方でひんやり爽快感をキープスース―シャンプー全身冷えてます15ml ５包入

■製品概要

JANコード：4589596696140

商品名：スース―シャンプー全身冷えてます 15ml×５包入

内容量：15ml×５包入

製造国：日本

商品区分：化粧品

成分：水、オレフィン（Ｃ１４-１６）スルホン酸Ｎａ、コカミドプロピルベタイン、ラウリルベタイン、メントール、BＧ、ヒアルロン酸Ｎａ、ユーカリ葉エキス、チャ葉エキス、ポリクオタニウム-１０、銀、シクロヘキサン-１，４-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、フィトステロールズ、セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、塩化Ｎａ、リン酸３Ｃａ、トリイソステアリン酸ＰＥＧ-１２０メチルグルコース、コカミドメチルＭＥＡ、ココイルメチルタウリンＮａ、コカミドＤＥＡ、ポリソルベート２０、水添レシチン、ＤＰＧ、クエン酸、クエン酸Ｎａ、水酸化Ｎａ、トコフェロール、ＥＤＴＡ-２Ｎａ、フェノキシエタノール、安息香酸Ｎａ、香料、カラメル

個装サイズ：約65×154×50mm

個装重量：約102g

ケースサイズ：約41.5×18.5×33.5cm

ケース重量 ：約4.3kg

ケース入数 ：36

■プロジェクト概要

タイトル： 猛暑対策にこれ一つ！髪も体もひんやり爽快「冷えてます」全身クールシャンプー

期間 ： 2026年5月31日(日)～6月29日(月)

URL ： https://www.makuake.com/project/hietemasu/

「冷えてます」シリーズ新ラインナップ

新商品▼極冷 超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます5枚入/極冷 大判クールタオル ラージサイズ冷えてます 12枚入

企業に対して熱中症対策が義務付けられるようになったこともあり、

個人のお客様だけでなく企業の福利厚生として「冷えてます」シリーズをお使いいただくことも多くなりました。

屋外でお仕事をされている企業様や屋外スポーツ時のご使用など、

記録的な猛暑の中で「もっと冷える商品が欲しい」とのお声を大変多くいただき、

今回、従来の「超大判クールタオル5枚入」「大判クールタオル12枚入」に冷感成分を大量投入した製品を発売しました。

シート素材もメッシュシートからふんわりやわらかシートに変更し、

お肌にやさしく全身を拭いていただくことが出来ます。

極冷 超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます5枚入/極冷 大判クールタオル ラージサイズ冷えてます 12枚入

★暑さが年々厳しくなってきていることもあり、

少しでも夏を快適に！もっと冷える商品をたくさんのお客様に！という想いから、

「冷えてます」をすでにお取扱いいただいている主にドラッグストア様・ホームセンター様に極冷タイプも新たにお取扱いいただいております。

また、暑さ対策商品のお取扱いを大々的に行っていなかった衣料品チェーンストア様にもお取扱いいただき、接触冷感素材など夏に特化した夏服売り場の近くで展開いただき、夏の快適なライフスタイルをトータルでご提案いただいております。

「持ち運べて、もっと冷える商品が欲しい！」というお客様のご要望に合致している

「極冷 大判クールタオル ラージサイズ冷えてます 12枚入」をたくさんのお客様に手に取っていただいております。

●使用シーン

・暑い日のクールダウンに

・スポーツ後の汗が気になるときに

・入浴・シャワーができないときに

・勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。

●製品概要

JANコード：4589596696010

商品名：極冷 超大判 クールタオル ラージサイズ冷えてます 60×40cm 5枚入

シート寸法：60×40cm

JANコード：4589596696034

商品名：極冷 大判 クールタオル ラージサイズ冷えてます 40×30cm 12枚入

シート寸法：40×30cm

新商品▼超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます ノンアルコール 5枚入/大判クールタオル ラージサイズ冷えてます ノンアルコール 12枚入

昨年「冷えてます」体験会を実施した際に、

肌が敏感でアルコールを使用した商品は避けたいのでお肌にやさしい商品を探しているというお客様が多くいらっしゃいました。その他多くのお客様からノンアルコール製品のご要望をいただきまして、

アルコールが苦手な方、女性やお子様にも安心してご使用いただけるよう、

ノンアルコールタイプの製品を発売しました。

冷感成分は大量に配合されているのでノンアルコールなのにキンキンに冷えます。

シート素材もふんわりやわらかシートを採用し、よりお肌へのやさしさを重視した製品になります。

超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます ノンアルコール 5枚入/大判クールタオル ラージサイズ冷えてます ノンアルコール 12枚入

★アルコールが苦手な方、女性やお子様、ご家族みんなで安心してご使用いただきたいという想いから、子育て世代の主婦（主夫）の方・シニアの方、ご家族で日常的に買い物に訪れることの多い主にスーパー様にお取扱いいただいております。

「ノンアルコールでお肌にやさしい商品が欲しい！」というお客様のご要望に合致している

ノンアルコールタイプを極冷タイプ同様たくさんのお客様に手に取っていただいております。

●使用シーン

・暑い日のクールダウンに

・スポーツ後の汗が気になるときに

・入浴・シャワーができないときに

・勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。

●製品概要

JANコード：4589596696027

商品名：超大判 クールタオル ラージサイズ冷えてます ノンアルコール 60×40cm 5枚入

シート寸法：60×40cm

JANコード：4589596696041

商品名：大判 クールタオル ラージサイズ冷えてます ノンアルコール 40×30cm 12枚入

シート寸法：40×30cm

新商品▼超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます 個包装

「超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます 20枚入」を発売以来大変多くのお客様にご愛顧いただいております。

長くご愛用いただいているお客様の中には20枚入のシートを必要な枚数だけジップロックに入れて持ち歩いているというお声をたくさんいただきました。

そこで今回、持ち運びに便利な個包装１枚入を発売いたしました。

必要な枚数だけ持ち運べ、１枚ずつの個包装なのでシートが乾く心配もありません。

荷物を増やしたくない方やいざという時のための携帯用におすすめです。

10包入はスポーツをされている方や屋外でお仕事をされている方への夏ギフトとしても最適です。

超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます 個包装 1枚入/10包入

★「冷えてます」汗拭きシートをたくさんの方へまずは1枚使っていただきたいという想いから

汗をかく場面が多くあるスポーツをされている方、屋外で仕事・作業をされている方が多く訪れる主にスポーツ用品店様・ホームセンター様、たくさんの方が訪れるゲームセンター様など多岐にわたってお取扱いいただいております。

また、今夏の高校野球地方大会にて選手の皆様、スタンドで応援をされる生徒の皆様、父母会の皆様にご使用いただくことが決定しております。

高校野球における暑さ対策は、近年の猛暑を受けて「根性論」から脱却し、ルールや仕組みそのものを変える抜本的な改革が急速に進んでいます。

甲子園大会での対策が進む一方、試合数が非常に多い「地方大会」や、スタンドで応援する「吹奏楽部・応援団・観客」の皆様の暑さ対策、学校ごとの予算やサポート体制などは新たな課題となっています。

iiもの本舗はこれからも子どもたちが元気にスポーツに励むためのサポート、「電源不要で冷える」ことを追求した商品開発を積極的に行っていきたいと考えております。

●使用シーン

・スポーツ後の汗が気になるときに。

・入浴・シャワーができないときに。

・勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。

●製品概要

JANコード：4589596696058

商品名：超大判 クールタオル ラージサイズ冷えてます 60×40cm 個包装 1枚入

シート寸法：60×40cm

JANコード：4589596696065

商品名：超大判 クールタオル ラージサイズ冷えてます 60×40cm 個包装 10包入

シート寸法：60×40cm

【ラージサイズ冷えてますシリーズ】商品ラインナップを一挙公開！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9qQlu_8E9Rc ]

【ひんやりグッズ】iiもの本舗の超大判クールタオル！ラージサイズ冷えてますで暑い夏を乗り切ろう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4tcuNtMFupA ]

衣類用冷感スプレー【冷えてます】ニオイも暑さもこれ一本！

2026メディア掲載情報

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=IHOsMb6Qhs4 ]新聞

▼週刊 『DRUG topics』ドラッグトピックス（ドラッグマガジン）

4月13日第2837号

6月1日第2843号

https://www.drugmagazine.co.jp/

▼日本医療衛生新聞（日本医療衛生新聞社）

4月20日第3301号

5月20日第3303号

https://www.iryoeiseinews.com/

雑誌

▼懸賞なび（白夜書房）

2026年7月号 (発売日2026年5月22日)

■会社概要

会社名：株式会社iiもの本舗（IIMONOHONPO CO. LTD.）

所在地：〒370-1101群馬県佐波郡玉村町藤川184-4

代表取締役社長：片岡 信明

設立：2018年(平成30年)1月11日

資本金：8,000,000円

URL：https://iimonohonpo.com

事業内容：スキンケア、マスク、日用品、衛生用品、インテリア用品など

快適なくらしをする為に必要な、ちょっといいものを企画・製造

■公式サイト

・ホームページ：https://iimonohonpo.com

・オンラインショップ：https://shop.iimonohonpo.com

・Instagram：https://www.instagram.com/iimonohonpo_official

・X：https://x.com/iimonohonpo

・Facebook：https://www.facebook.com/iimonohonpo

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCri5lZqWSDVw7bpmFdsqFFA

・TikTok：https://www.tiktok.com/@iimonohonpo

■取扱問屋情報

カネイシ株式会社 卸売ドットコム

https://oroshi-uri.com

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社iiもの本舗 受注センター

群馬県佐波郡玉村町藤川184-4

TEL：0270-64-1011 （9：00-12：00、13：00-17：00）

Mail：info@iimonohonpo.com