アブダビからイモラへ：A2RL、イタリアの名門サーキットで自律走行レースの歴史的な国際デビューを飾り、世界展開を加速





TUM、PoliMOVE、Unimore、Kinetiz、Constructorを含む、2025年シーズンの出場チームから選ばれた最大5チームが、欧州で行われる世界初の自律走行マルチカーレースに出場 A2RL、レースに先立ち、「Motor Valley Fest」と大学ロードショーを通じて、イタリアのモータースポーツ界、技術者コミュニティ、学生コミュニティとの交流を深化 イモラでの欧州デビュー後、2026年シーズンはアブダビのヤス・マリーナ・サーキットで閉幕

イタリア・イモラ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Abu Dhabi Autonomous Racing League（A2RL）は、2026年9月5日にイタリア・イモラで国際レースデビューを果たします。このレースでは、Dallara Super Formula SF23をベースにした最大5台の完全自律走行レースカーが、世界有数の名門かつ高難度のサーキットを走行します。

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アブダビからイモラへ：A2RL、イタリアの名門サーキットで歴史的な自律走行レースの国際デビューを果たし、世界展開を拡大（写真：AETOSWire）

アブダビ先端技術研究評議会（ATRC）のグランドチャレンジを担う組織であるASPIREが主催するA2RLは、極限のレース条件下でAIを検証する大胆な公開テストベッドから、本格的な競技シリーズへと急速に進化してきました。イモラで予定されているレースは、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで大きな成果を上げた2シーズンを経て、A2RLの世界展開における大きな一歩となります。同レースは、2026年シーズン最終戦でUAEの首都アブダビに戻る前に、同チャンピオンシップ初の国際展開の幕開けとなります。

A2RLの前回王者であるTUM（ドイツ）、Unimore Racing（イタリア）、PoliMOVE（イタリア）は、2025年シーズンの成績により出場資格を獲得し、イモラのレースに出場します。さらに、Kinetiz（UAE）とConstructor Racing（ドイツ）の2チームは、残りの出場枠を懸けて、レースウイークエンドに先立つ予選イベントに出場します。

先端技術研究評議会（ATRC）事務局長のファイサル・アル・バンナイ閣下は、次のように述べています。「A2RLは、未来のモビリティーはオープンかつ厳格に、そして性能の限界に近い領域で検証されるべきだという明確な信念のもと、アブダビで始まりました。イモラでの国際デビューは、UAEが大胆な研究開発（R&D）の目標を、自律走行モビリティーの進展を加速できる、世界的に通用するテクノロジー・プラットフォームへと具体化していることを示しています。」

ASPIREの最高経営責任者（CEO）であるステファン・ティンパノは、次のように述べています。「A2RLの舞台をイモラへ広げることは、完全自律走行レースカーによる世界初の国際チャンピオンシップを構築するという私たちの目標における大きな節目です。イモラほどの伝統と世界的な存在感を備えたサーキットはほとんどなく、私たちにとって初の国際レースにふさわしい格好の舞台となります。これは、自律型モータースポーツにとって、テクノロジー・プラットフォームとしても、新たな国際スポーツ形式としても重要な一歩です。」

アブダビで大きな成果を上げた2シーズンを土台に、A2RLは、4台の自律走行レースカーによる世界初のレースから、250km/hを超える速度域でホイール・トゥ・ホイールのバトルを展開する6台によるグランド・ファイナルへと進化しました。同リーグは、人間対AIの対決を象徴する主要な舞台にもなっており、自律システムとプロドライバーのタイム差は、2024年の10秒から2025年にはわずか1.58秒へと劇的に縮まりました。コース上での進歩に加え、A2RLは世界的な観客・視聴者層を拡大し、自律型モビリティーとAIイノベーションの主要ハブとしてのアブダビの地位を強化してきました。

イモラ：自律走行レース技術が試される真の舞台

European Le Mans Series（ヨーロピアン・ル・マン・シリーズ）の開催地でもあるイモラ・サーキットは、高低差による難しさ、ランオフ・エリアが限られた狭い走行ライン、追い抜きが難しい区間で知られています。テクニカルなコーナーとわずかなミスも許されないコース特性により、自律システムが絶え間ないプレッシャーの下で、グリップ、混走状況、位置取り、追い抜きにどのように対応するかが試されます。出場チームにとって、このイベントは極めて要求の厳しい競争環境であり、そのパフォーマンスは、ソフトウエア、センサー統合、エンジニアリング戦略、リアルタイムの自律判断の精度に左右されます。

ASPIREのHouse of Grand Challenges担当エグゼクティブ・ディレクターであるアレッサンドロ・トゥッチは、次のように述べています。「イモラは、A2RLのトップチームが極めて難易度の高いトラックでレースでの実力を示すための最適なテストベッドです。イモラでは中途半端な対応は通用しません。精度、制御力、果敢さが結果に直結するサーキットであり、自律走行レースが現実のプレッシャーの下で何を実現できるのかを示すのにふさわしい舞台です。コースを走るすべての車には、AIをシミュレーションから実際の競技へと移行させるエンジニアとソフトウエア開発者の取り組みが込められています。」

Sim Sprintから実際のサーキットへ

チームは8月にイモラ・サーキットでテストを行う前に、A2RLのバーチャル・レーシング・エコシステムを通じて準備を進めます。Sim Sprintシリーズは、5月19日から7月17日まで、ヤス・マリーナ・サーキット、A2RL Autodrome、鈴鹿サーキット、イモラ・サーキットの高精度デジタルツインを舞台に行われ、A2RLグランド・ファイナルの会場であるヤス・マリーナ・ノース・サーキットで締めくくられます。前シーズンのSim Sprintでは、11チーム全体で5,000時間を超えるシミュレーション・テストとレースが実施されました。このプラットフォームは、現実世界での自律走行競技に先立ち、各チームがアルゴリズムを開発・検証できる制御された環境を提供します。シリーズ全体を通じて、各チームは、複数台でのレースや追い抜き、インシデント対応シナリオ、コース上では安全に再現することが難しいエッジケースに取り組みます。Sim Sprintは、各チームがイモラを前に実戦形式での走行経験をより多く積めるようにすることで、AIシステムが実戦の自律走行レースにおけるスピード、プレッシャー、予測不能性に対応できるよう支援します。

イタリアのモータースポーツ・エンジニアリング・エコシステムとの連携

レースに先立ち、A2RLは「Motor Valley Fest」および一連の大学ロードショーを通じて、イタリアのモータースポーツ、エンジニアリング、学術コミュニティとの交流を深めました。この取り組みの一環として、A2RLの幹部は、エミリア・ロマーニャ州の自動車産業を称えるモデナ開催のイベントであるMotor Valley Festのプログラムに参加しました。同イベントでは、イモラのブースにA2RLのSuper Formulaマシンが展示されました。大学ロードショーは、ボローニャ大学、モデナ・レッジョ・エミリア大学、ミラノ工科大学で実施され、学生にA2RLの技術、高速走行下でAIを検証する実証環境としての役割、将来的にチームやエンジニア、ソフトウエア開発者が同シリーズに参加するための道筋を紹介しました。この取り組みは、最先端のAI研究と次世代の人材を結び付けるというA2RLが掲げるより大きな使命を反映しています。

イモラでのレース後、A2RLはヤス・マリーナ・サーキットに戻り、高い緊張感と競争性を伴う自律走行レースが構想から本格的な競技へと進化したUAEの首都に、シリーズの舞台を再び移します。アブダビでのイベントは2026年シーズンを締めくくるものであり、同チャンピオンシップは発祥の地から初の国際レースへ、そして再び発祥の地へと戻る形で一巡します。2024年の発足以来A2RLの本拠地であるヤス・マリーナ・サーキットは、同リーグが進化と成長を続ける上で中核となる開催地であり続けています。

2026年のシリーズは、SteerAIの支援を受け、主要パートナーであるAD Portsおよびdu Infra、公式パートナーであるAWS、Abu Dhabi Mobility、Abu Dhabi Gaming、公式サポーターであるHPおよびCastore、技術パートナーであるPACETEQおよびLive in Fiveの協力のもと実現しています。

*Source: AETOSWire

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Source: Abu Dhabi Autonomous Racing League