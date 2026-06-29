ECの売上を下取りからつくるSaaS「doop」、敏感肌向けコスメブランド「CONCIO」に導入開始

株式会社SLONE

株式会社SLONE（本社：東京都港区、代表取締役：石 泰成）は、EC事業者向け下取りサービス「doop（ドープ）」を、敏感肌向けコスメブランド「CONCIO（コンシオ）」を運営する株式会社MALOU（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：木本惠子）のオンラインストアに導入したことをお知らせします。

本導入により、CONCIOのオンラインストアでは、商品購入時に不要品を下取りに出せる仕組みが実装されます。

下取りの対象はCONCIOの製品に限らず、他社コスメ・サプリメント・ファッション・ブランド品など幅広い商材に対応しています。



「肌に合わなかった」「使い切れなかった」製品を廃棄で終わらせず、次の価値へとつなぎ、コスメ領域における新たな購買体験の実現に貢献します。

■導入の背景・決め手

doopは、「今ある不自然を解消し、商習慣を再定義する」をミッションに、EC上に“下取り”という新たな購買導線を実装するサービスです。

敏感肌ユーザーは、自分の肌に合う商品を見つけるまでに、複数の商品を試す必要があります。

その一方で、

「肌に合わなかった」

「使い切れなかった」

製品が手元に残ってしまうという構造的な課題が存在しています。

こうした課題は特定ブランドに限らず広く存在しており、CONCIOにおいても、

「使えないけれど捨てるのは心苦しい」

という声が多く寄せられていました。

CONCIOは、エシカルコスメとして創業当初から環境負荷の低減に取り組んできましたが、特に「使用されなかった製品が廃棄されてしまう」という課題に対しては、自社単独で解決することが難しい状況にありました。

また、“合うか分からない”こと自体が、新しい商品の購入ハードルになるケースも少なくありません。

そうした中で、他社製品も含めて回収し、次の使用者へとつなぐ「doop」の仕組みによって、

不要品を“廃棄”ではなく“次の価値”へ変えながら、

消費者がより自然に新しい商品を試しやすくなる購買体験を実現できると考え、導入に至りました。

本導入を通じて、以下の価値実現を目指します。

・「肌に合わなかった」コスメを廃棄せず、次の価値へつなぐ

・購入ハードルを下げ、新規顧客の獲得を促進する

・消費行動そのものを、サステナブルな体験へ転換する

■doopとは

doopは、EC上に「下取り」ができる購買導線を実装するサービスです。

商品の購入時に、手持ちの不要品をオンライン上で下取りに出せる仕組みと、回収・査定・買取までを担うオペレーションを一体で提供しています。

消費者は不要品を次の購買の原資に変えることで、出費を抑えながら新しい商品を購入でき、EC事業者は新たな購買導線を実装することで売上向上につなげることができます。

これにより、消費者と事業者の双方にメリットのある、EC上での新しい購買体験を実現します。

ECサイトにタグを設置するだけで即日導入でき、運用はすべてdoopが担います。

doopサービスサイト：https://lp.d00p.jp/

■CONCIO（株式会社MALOU） 代表取締役 木本惠子様コメント

CONCIOは、すべての敏感肌のお客様が、試行錯誤しながら自分に合うものを見つけていく過程に寄り添いたいと考えています。

もともとエシカルコスメとしてスタートした私たちは、化粧品業界の廃棄の多さに課題を感じていました。

自社での回収・再流通には限界があった中で、 他社製品も含めて回収し、次の使用者へつなぐdoopの仕組みを知り、 「自分たちだけでは解決できなかった廃棄課題にアプローチできる」と感じ、 すぐに導入を決めました。

お客様からは『捨てるのが忍びなかったため、引き取ってもらえて本当に助かった』という喜びの声を多数いただいております。

また、この下取りの仕組みがあることで、『手元の合わなかった化粧品を整理して、新しいものを試してみよう』と、新規のお客様がトライアル購入に踏み切るきっかけにもなっています。

ブランドとしても、商品を安易に値引きすることなく、お客様にお得感と社会貢献への参加という価値を提供できる素晴らしいサービスだと感じています。

今後も『合わなかった』製品が廃棄されることなく次の価値へつながる仕組みを通じて、お客様と一緒に新しい循環を作っていけたら嬉しく思います。

■SLONE 代表取締役 石 泰成コメント

“自分に合うものを見つけたい”という気持ちは、多くの消費者の中にあります。

一方で、コスメは実際に使ってみなければ肌に合うか分からず、「合わなかった」「使い切れなかった」製品が手元に残ってしまうことも少なくありません。

doopが目指しているのは、こうした製品を廃棄で終わらせず、次の価値へつなぐことです。

ECの購入体験の中に下取りを自然に組み込むことで、消費者は手放しやすくなり、事業者は値引きに頼らず売上を伸ばすことができる。

使われなくなったモノが再び市場に戻る -そんな循環を当たり前にすることが、私たちの役割です。

今回の導入を通じて、コスメ領域における新しい購買体験の可能性をさらに広げていきたいと考えています。

■CONCIO 概要

【会社概要】

会社名：株式会社MALOU

代表者：代表取締役 木本惠子

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 9F

事業内容：マイクロプラスチック成分やアレルゲン・肌刺激の原因となる可能性がある成分など、全2500種類以上の成分を配合しないコンシャスビューティーブランド「CONCIO」の運営

CONCIOオフィシャルサイト：https://concio.jp/

■doop導入0円キャンペーンのお知らせ

doopでは現在、EC事業者様向けに、下取り機能をより導入いただきやすいよう、導入費用0円キャンペーンを実施しています。ご興味のある事業者様はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：https://lp.d00p.jp/pages/doop_contact

doopサービスサイト：https://lp.d00p.jp/