丸紅ロジスティクス「久留米物流センター」開設

丸紅ロジスティクス株式会社

丸紅ロジスティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：栗原 剛、以下「当社」）は、ペットフード・ペット用品などを取り扱う「ペットソリューション分野」における九州エリアでのサービス提供力および物流ネットワークの一層の強化を目的として、2026年6月1日、福岡県三井郡大刀洗町に「久留米物流センター」を開設しました。

当センターは、地場のパートナー企業との提携により当社ペットソリューション分野として初の九州拠点として稼働します。九州エリアにおける「最適重心地」に拠点を設けることで、九州全域への安定的かつ効率的な供給体制を構築するとともに、本州域内から九州を結ぶ広域物流ネットワークの構築・強化を図ります。

■当センター開設の経緯

当社は、商社系3PL事業者としての強みを生かし、サプライチェーン・ソリューション・カンパニーとして社会に貢献すべく、複数のコア事業を立ち上げ、事業拡大に取り組んでまいりました。

その中核事業の一つであるペットソリューション分野において、九州エリアではこれまで、１.エリア特性を踏まえたリードタイム短縮および輸送効率の最適化、２.本州～九州間を含む広域ネットワークの安定運用、３.共同配送によるラストワンマイルの効率化・環境負荷低減、といった課題がありました。これらの課題に対応する施策の一つとして、当センターを新たに開設することで、九州エリアにおける拠点網を本格展開し、エリア特性に即した高品質な物流サービスを提供してまいります。

■当センターの特長

当センターは、九州エリアの最適重心地という立地を生かし、本州域内と九州エリアを結ぶ中継・配送拠点として機能します。地域の特性や需要動向を踏まえたきめ細かなオペレーションを実現するとともに、将来の物量増加や取り扱いアイテムの拡大にも柔軟に対応できるスケーラブルな運営体制を構築します。

今後は、当センターをハブとしたネットワークのさらなる拡大により、本州～九州間および九州域内の共同配送網を一層強化し、積載効率の向上や車両台数削減による環境負荷の低減を図ります。併せて物流コストの最適化を推進し、お取引先様のサプライチェーンの高度化に貢献してまいります。

■当センターの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152633/table/14_1_ae9efd3b5467be7842be995d64309bb2.jpg?v=202606300451 ]



■当センターの立地および広域物流ネットワーク

以上