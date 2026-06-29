来場特典も、コンテンツも充実！SHINMEI夏祭り2026の楽しみ方をご紹介します。

■イベント概要

新明工業株式会社SHINMEI 夏祭り2026

「SHINMEI 夏祭り 2026」

開 催 期 間：7月11日（土）14:00～20:00

7月12日（日）10:00～16:00

開 催 場 所：カーサービスショップセンター前田

次世代ショールームSowZow

住 所：愛知県豊田市前田町３丁目７５

※無料駐車場あり

初登場の体験コンテンツに注目！

体験ブースのイベント一覧

今回の目玉コンテンツのひとつが、今年初登場のeスポーツ体験です。

会場では、「ぷよぷよ」や「太鼓の達人」を体験できます。

「ぷよぷよトーナメント戦」も開催予定です。詳しくは、以下のタイムテーブルをご覧ください。

タイムテーブル

当日はプロゲーマーの方もお呼びしております！

初めての方でも参加しやすい内容ですので、お子さまはもちろん、大人の方の挑戦も大歓迎です。

eスポーツチーム名古屋NTPOJA マッキー様

名古屋NTPOJAのスポンサーであるNTPグループ「NTP Esports PLAZA」の施設スタッフとして従事しながら、店舗主催のカプコン公認SF6対戦会「鯱拳(しゃちけん)」の企画・運営を行われている。

ぷよぷよトーナメント戦 申込フォーム :https://forms.cloud.microsoft/r/dnrbLqKtYn「ぷよぷよトーナメント戦」は事前エントリーが必要です。参加をご希望の方は、申込フォームからお申し込みください。

もうひとつの注目コンテンツが、RCカー体験です。

電動RCラリーカーを実際に操縦できる体験で、クルマを「見る」だけでなく「動かす」楽しさを感じていただけます。

クルマが好きなお子さまはもちろん、親子で一緒に楽しみたい方にもおすすめです。

さらに今年は、とよた科学体験館協賛のサイエンスショーも開催します。

科学の原理を紹介する実験ショーで、遊びながら学べる内容。

お子さまにとって、夏休み前の楽しい発見の時間になりそうです。

来場特典も用意しています

ご来場特典

ご来場いただいた方には両日とも、ポップコーンをプレゼント。



さらに、小学生以下のお子さまには、縁日コーナーで利用できる「縁日パスポート」を無料でお渡しします。

ヨーヨー釣りやスーパーボールすくい、射的など、夏祭りならではの遊びを楽しんでいただけます。

また、浴衣を着てご来場いただいた方には、粗品のプレゼントもございます。

ぜひ浴衣姿で、夏祭り気分をさらにお楽しみください。

👨‍👩‍👧‍👦親子で楽しめる企画が盛りだくさん

遊ぶブースのイベント一覧

ラグビー体験、キッズメカニック体験、しゃぼん玉体験、ロボット的当てチャレンジ、スタンプラリーなど、親子で楽しめる企画も盛りだくさんです。

4つのスタンプを集めると、QUOカードが当たる抽選会にも参加できます。

もちろん、縁日やキッチンカーも充実。

SHINMEIスタンプラリーキッチンカーブースの出店者一覧

ベビーカステラ、フルーツ飴、たこ焼き、クレープ、唐揚げなど、会場で味わえるフードも多数登場予定です。

🚙クルマまわりの企画にもご注目ください

特選車フェア

会場では、特選車フェアを同時開催。期間中は、在庫車をフェア価格でご案内するほか、下取特別サポートや車検・点検ご予約特典など、お車の購入・メンテナンスに関する特典をご用意しています。

中古車の情報はこちらから :https://www.carsensor.net/shop/aichi/314715001/?BKKN=AU6884105420#contents

査定額予想チャレンジ

愛車の現在価格を予想する「査定額予想チャレンジ」では、ピタリ賞やニアピン賞、参加賞をご用意。さらに、期間中にお車をご成約いただいた方を対象にした「ご成約じゃんけんチャレンジ」では、じゃんけんに勝つとお見積金額からの値引き特典もあります。

また、新明が手がけるレストア車の整備工場を見学できる「レストア車工場見学」も実施予定です。

夏祭りを楽しみながら、お車の買い替えや点検・車検、カー用品などのご相談にも、ぜひお立ち寄りください。

この機会にぜひ車検・点検のご予約をお待ちしております。

🎐暑さ対策にも力を入れています

会場内には、昨年も好評をいただいたミストエリアを設けます。

暑い夏の日でも、少しでも快適に楽しんでいただけるよう、お客さまや従業員の声をもとに、チーム総出で工夫しながら準備を進めています。

なお、イベントの詳細は、LINE・Instagramでも随時お知らせしています。

最新情報は、以下のリンクからご確認ください。

特典も、体験も、夏祭りらしい楽しさもそろった2日間。

ご家族やご友人と一緒に、ぜひSHINMEI夏祭り2026へお越しください。

LINEのお友だち募集中 :https://liff.line.me/2009684351-QCEUyx9P?sl=8538b51d72イベントについてのご質問や最新情報のご確認はLINEでのお問い合わせが便利です。

Instagram :https://www.instagram.com/shinmei_sowzow/当日の様子はInstagramにて発信します。フォトコンテストも実施しますので、フォローお待ちしております！

【新明工業株式会社について】

新明工業株式会社は、愛知県豊田市に本社を置き、日本有数の大手自動車メーカー様との 強力なパートナーシップのもと、 「設備事業」「自動車事業」の2つの事業で、自動車が生まれる瞬間からその役目を終えるまでを 独自の技術で支えている企業です。

世界を代表する自動車メーカー様にむけて次世代車両の試作・開発からその道の専門家として技術を提供し、 自動車工場の製造現場で活躍する生産設備のメーカーとして高品質かつ効率的な生産を支えています。

また自動車が市場に投入された後には、 法人・個人を問わず自動車整備技術でカーライフをサポートしています。 さらに、「働くクルマ」の設計・製作、旧車のレストア、 東京モーターショーなどにおける展示車両製作でも 新明工業の技術者が大きく活躍しています。

公式サイト https://www.shinmei.co.jp/(https://www.shinmei.co.jp/)