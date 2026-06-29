ルビナソフトウェア、ISTQB(R)ゴールドパートナーに認定

ルビナソフトウエアジャパン株式会社

ベトナムを代表するソフトウェア開発企業であるLuvina Software Joint Stock Company（本社：ベトナム・ハノイ市、代表取締役：レ・クアン・ルオン、以下 ルビナソフトウェア）は、国際的なソフトウェアテストの資格認定団体であるISTQB(R)（International Software Testing Qualifications Board）より、「ISTQBゴールドパートナー」に2026年6月付で認定されましたのでお知らせいたします。

■ 認定の背景

近年、DXの加速やシステムの高度化・複雑化に伴い、ソフトウェア品質の重要性はますます高まっています。企業の競争力や事業継続性を支えるうえで、品質保証体制の強化とテスト技術の高度化は重要な経営課題となっています。

こうした市場環境のなか、ルビナソフトウェアは2004年の設立以来、日本市場向けのソフトウェア開発・保守・運用サービスを提供し、金融・製造・物流・Eコマースなど幅広い業界のお客様を支援してまいりました。当社では、品質をプロジェクト成功の重要な要素と位置づけ、ISTQBフレームワークに基づくテストプロセスの標準化や、QAエンジニアの継続的な育成・スキル向上を推進しています。

今回のISTQBゴールドパートナー認定は、これらの品質向上に向けた継続的な取り組みが国際的な基準に基づき評価された結果です。

■ ISTQBパートナープログラムについて

ISTQBパートナープログラムは、ソフトウェアテスト技術者の資格認定制度を運営するISTQBが、品質技術およびテスト技術の向上に継続的に取り組む企業・組織を認定する制度です。

パートナーシップはシルバー・ゴールド・プラチナの段階で評価されており、ゴールドパートナーの認定には、FoundationおよびAdvancedの両レベルにおいて一定数以上の認定資格保有者の在籍と、組織全体での継続的な品質向上への取り組みが求められます。

また、ゴールドパートナー認定は、単に資格保有者数を評価するものではなく、品質保証に対する組織的な取り組みや人材育成体制、テストプロセスの標準化など、継続的な品質改善活動を総合的に評価するものです。

ルビナソフトウェアでは、ISTQBの知見を活用したテストプロセスの整備と品質保証体制の強化を進めることで、お客様のシステム開発における品質リスクの低減と、より高品質なソフトウェアの提供に取り組んでいます。

■ 今後の展開

ルビナソフトウェアは、今回の認定を通過点とし、今後も品質保証体制のさらなる強化に取り組んでまいります。

- 国際標準に準拠したテストプロセスの適用拡大による品質・生産性向上- テスト自動化およびAI活用による品質保証体制の高度化- グループ全体で統一された品質基準の運用によるサービス品質の向上

今後も高品質なソフトウェアテストおよび品質保証サービスの提供を通じて、お客様のシステム開発プロジェクトの成功と持続的なIT価値創出に貢献してまいります。

■ ルビナソフトウエアについて

ルビナソフトウエアは、21年にわたる実績を持ち、2025年「ベトナムデジタルテクノロジー企業トップ10」に選出された企業です。750名以上のエンジニアが在籍し、日本企業向けの基幹システム開発・保守・運用において豊富な経験を有しています。ERP、PLM、EC、CRM、CMSなど幅広い領域で、要件定義から運用保守までワンストップで支援しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174983/table/18_1_99047a7d2c757e4391b896a61bc6b2c7.jpg?v=202606301251 ]