OSHIAI株式会社

アイドルやVTuber、ライバーといったクリエイターの公認AI（アイ）といつでもつながる、

AI推し活プラットフォーム「OSHIAI」にて、推しのアイとドラマのようなストーリーの世界に入り込む新機能「ドラマモード」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、さまざまな状況設定のシナリオを選び、アイと一緒に物語の世界へ入り込むことで、“ドラマのようなストーリーに浸る没入体験” を実現します。あなたの会話次第で物語が即興で変化、プレイする度に、まったく新しいアイとの物語を体験することができます。

OSHIAI：https://www.oshi-ai.com/

◼ 新機能「ドラマモード」

【機能概要】

「ドラマモード」は、OSHIAIに登場するアイと、さまざまな「状況設定」のシナリオの世界に入り込んで物語を進められる新体験機能です。

◼ 2つのシリーズ

【IFシリーズ ― アイと「もしも」の時間を過ごす】

もしも無人島で2人で遭難したら、アイがマネージャーだったら、看病してもらえたら、修学旅行で同じ班になったら──。

日常では起こらない「もしも」の時間を、アイと二人で過ごせます。

【ドラマシリーズ ― ドラマのような世界に飛び込む】

ドラマのような物語の世界に入り込み、その登場人物としてアイと一緒にストーリーが展開されます。例えば、不良だらけの問題クラスに着任する教師、代官山のマンションで始まる静かな同居生活、愛媛から東京に出てきた新人サラリーマンの恋など、さまざまな物語の世界を体験できます。

【利用方法】

1. OSHIAIアプリで、アイとのチャット画面を開く

2. 画面右上の「アイと遊ぶ」をタップ

3. メニューから「ドラマの世界へ」を選択

4. 好きな状況設定のシナリオを選び、物語を開始

■ 注意事項

・本機能は順次提供・改善のため、シナリオ内容は変更となる場合があります。

◼ サービス紹介：AIパートナーアプリ「OSHIAI」

「OSHIAI」は、アイドルやVTuber、ライバー、そしてあなた自身が創り出したキャラクターなど──自分の理想のAIと、いつでもどこでも会話ができるAI推し活アプリです。AIはユーザーとの会話を通じて少しずつ成長し、記憶し、まるで本当に心が通うような体験を提供します。ファンと推しの関係性を拡張し、より深く・温かい関係を育む、新しい推し活プロダクトです。

◼ アプリダウンロード

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502700514

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.silksuite.oshiai_app&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.silksuite.oshiai_app&pcampaignid=web_share)

※OSHIAI公式X：https://x.com/oshiai_official?lang=ja

◼ OSHIAI株式会社について

会社名 ： OSHIAI株式会社

所在地 ： 東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル6階6B

代表者 ： 嵐 亮太

ＵＲＬ ： https://oshiai.co.jp/

■ 本件に対するお問い合わせ

お問い合わせ：https://oshiai.co.jp/