ミュージックブースト発！アーティスト2組の新曲がテレビ朝日系「深夜のダイアン」、「シェア！」の6月度エンディングテーマに決定

株式会社ミュージックブースト

株式会社ミュージックブースト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原正之）が主催する「NEW VOCALIST PROGRAM」に参加する、響-HIBIKI-の1stシングル「さよならの続き」、どりちゃんの1stシングル「祈り」が、それぞれテレビ朝日系「深夜のダイアン」、「シェア！」の6月度エンディングテーマに決定しました。

【作品情報】

響-HIBIKI-

1st Single「さよならの続き」

2026.5.31 [Sun] Digital Release

https://sndo.ffm.to/k954azn



https://www.tiktok.com/@hibiki_tomouma

https://www.youtube.com/@koitake_official

https://www.instagram.com/koitake_

テレビ朝日「深夜のダイアン」 6月度エンディングテーマ

テレビ朝日（毎週火曜日25:57～放送中）

どりちゃん

1st Single「祈り」

2026.6.30 [Tue] Digital Release

https://sndo.ffm.to/2rdbzk8



https://www.tiktok.com/@dream_singjk23

https://x.com/yume_0203_music

https://www.youtube.com/@yume.0203

テレビ朝日系「シェア！」6月度エンディングテーマ

KFB福島放送（毎週月曜日～金曜日18:15～放送中）

https://www.kfb.co.jp/tv/share/

株式会社ミュージックブースト

代表取締役 篠原正之

東京都渋谷区渋谷二丁目11番6号 ラウンドクロス渋谷5階（総合受付）、9階

https://musicboost.jp/

オリジナル楽曲制作を含む、ボーカリストブーストパッケージを提供し、歌手活動の第一歩を支援する、新時代のプログラム『NEW VOCALIST PROGRAM』を運営。

https://musicboost.jp/lp/