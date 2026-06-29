イタリアの量子コンピューティング分野が新たな飛躍へ：Classiq と TEA TEK Group、ナポリの欧州屈指の量子コンピューティング・ハブの実現に向けた画期的な提携を発表

Classiq Technologies Ltd.

イタリア・ミラノおよびナポリ - 2026年6月24日 - 業界をリードする量子コンピューティングソフトウェア企業である Classiq(https://ja.classiq.io/) と、イタリアおよび欧州の量子分野で存在感を高める TEA TEK Group(https://www.teatekgroup.it/) は、欧州有数の量子コンピューティング・ハブの一つの設立に向けた、数百万ユーロ規模の画期的な戦略的パートナーシップを発表しました。ナポリに拠点を置くこのハブは、イタリアおよび欧州連合（EU）全域における量子コンピューティングの研究、開発、サービス提供を推進する中核拠点となる予定です。

今回の発表は、ナポリおよび南イタリアにとって画期的な節目であり、ナポリを欧州の量子産業の中核拠点へと押し上げるものです。旧 Whirlpool 工場跡地への TEA TEK Group の投資と、同ハブ構築に向けた戦略的ビジョンは、地域社会とイタリア全体に大きなインパクトをもたらす場所で量子技術力を育成するという、同社の長期的なコミットメントを明確に示しています。

本発表に関連するメディア素材は、こちらのリンク(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10428/eng)からご覧いただけます。

このハブでは、量子ハードウェアと Classiq のソフトウェアプラットフォーム(https://platform.classiq.io/)を統合し、シームレスなエンドツーエンドの量子コンピューティング環境を実現します。本ソリューションは、Tafuri 教授が率いる Naples Federico II 大学（UNINA）の Quantum Computing Napoli（QCN）Lab で採用されている技術ソリューションと同一の基盤を活用しながら、128量子ビットの処理能力を備えた環境として展開されます。学術界と産業界の連携を通じて、研究者、企業、公共機関、開発者が単一の統合ワークフロー上で量子プログラムを設計、分析、実行できる、活力のある量子エコシステムの構築を目指し、それらの機能はすべてがナポリから提供されます。

欧州の量子分野におけるビジョンの実現に向けたパートナーシップ

サービスの開始は2026年末を予定しており、両社は現在、量子コンピュータを Classiqプラットフォームに統合に向けた最終調整を進めています。TEA TEK Group は、ユーザー管理およびリソース割り当てのモジュールを備えた AI強化型の Classiqプラットフォームを運用することで、包括的な Quantum as a Service（QaaS）プロバイダーとして、量子コンピューティングサービスを提供できるようになります。

TEA TEK Group のナポリ・ハブは、単なる地域拠点にとどまらず、欧州規模の量子インフラとして設計されています。ハードウェア、ソフトウェア、応用研究、人材育成、商業サービスを一体的に統合する同ハブは、現在の欧州において類似の機能を備える施設が限られる中、欧州大陸で最も戦略的に重要な量子センターの一つとなることが期待されています。

このパートナーシップは、欧州が主権的な量子テクノロジースタックの構築を推進する取り組みを象徴するものであり、この地域における量子技術の未来に向けた官民双方の投資機運の高まりを反映しています。

Classiq のCEO兼共同創業者である Nir Minerbi(https://www.linkedin.com/in/nir-minerbi/) は、次のように述べています。

「このパートナーシップは、まさに重要なマイルストーンです。これは、Classiq とTEA TEK Group にとってだけでなく、量子コンピューティングを国や地域で実用的かつ利用しやすい技術基盤へと発展させる、より広範な取り組みにとっても大きな意味を持ちます。TEA TEK Group は、ナポリにイタリアおよび欧州のための戦略的な量子ハブを構築しており、Classiq は、そのビジョンを大規模かつ実用的な形で実現するために必要なソフトウェアプラットフォーム、トレーニングプログラム、自動化機能、そして技術基盤を提供できることを大変うれしく思います。」

TEA TEK Group のCEOである Felice Granisso(https://www.linkedin.com/in/felice-granisso-75190a51/) 氏は、次のように述べています。

「このコラボレーションは、TEA TEK Group、ナポリ、そしてイタリア全体の量子エコシステムにとって変革の一歩となります。ナポリには、欧州の量子の未来の中心を担うための人材、インフラ、そして志があります。私たちがここで構築しているQaaSモデルにより、企業、金融機関、製薬企業、研究機関は、独自のインフラを構築するために必要な多額の投資を行うことなく、シームレスに量子能力を活用できるようになります。このモデルの有効性は、Classiq が産業事業者に対して計算時間を再分配することによって実証されており、スケーラブルな量子バリューチェーンがすでに形成されつつあることを示しています。Q-Day（暗号が解読される日）は、単なるサイバーセキュリティの課題ではなく、技術と産業の新たな発展時代の幕開けです。ナポリのこのハブを通じて、イタリアと欧州の量子技術の発展に貢献していきます。」

*本件は、2026年6月24日にイタリア・ミラノおよびナポリにて発表されたプレスリリースの抄訳です。英語原文はこちら(https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/24/3317018/0/en/italy-s-quantum-leap%5B%E2%80%A6%5Dope-s-most-ambitious-quantum-computing-hubs-in-naples.html)をご覧ください。

本パートナーシップについて

ClassiqとTEA TEKのパートナーシップは、量子ソフトウェア、ハードウェアの統合、アプリケーション開発、サービス管理を組み合わせることで、研究ユーザーと商業ユーザーの両方に大規模にサービスを提供できる包括的な量子コンピューティング環境を構築します。この合意は、CDP（ベンチャーキャピタル）や欧州イノベーション会議（EIC）から投資を集めているClassiqの、イタリアおよび欧州へのコミットメントをさらに深めるものであり、同地域における量子インフラにおける同社の役割を拡大し続けます。ナポリ・ハブは、欧州の量子エコシステムが成熟しており、戦略や研究の段階から、実用的で投資可能かつ商業的に実行可能なインフラへと移行していることの具体的な証拠となります。

Classiq と TEA TEK のパートナーシップは、量子ソフトウェア、ハードウェア統合、アプリケーション開発、サービス管理を組み合わせることで、研究分野および商業分野のユーザー双方に大規模に対応可能な、包括的な量子コンピューティング環境を構築します。本合意は、CDP（ベンチャーキャピタル）および欧州イノベーション会議（EIC）から投資を受ける Classiq のイタリアおよび欧州へのコミットメントをさらに強化するものであり、同地域の量子インフラにおける同社の存在感をさらに高めるものです。ナポリ・ハブは、欧州の量子エコシステムが成熟段階へ移行し、戦略や研究の段階から、実用的で投資可能かつ商業的に実現可能なインフラへと発展していることを示す具体的な事例となります。

Classiq について

Classiq は、企業や研究者が量子コンピューティングにアクセスし、その活用化を実現するテクノロジーを提供している、業界をリードする量子コンピューティングソフトウェア企業です。Classiq のプラットフォームは、高レベルの機能モデルを、ハードウェアで実行可能な最適化された量子回路に自動変換します。これにより、チームはアルゴリズムをより迅速に開発し、コストとパフォーマンスを最適化することで、深いハードウェアの専門知識がなくても量子アプリケーションをより早く利用することができます。



大手ハイパースケーラーやハードウェアプロバイダーなど、量子クラウドコンピューティングの世界的リーダーとのパートナーシップを通じて、Classiq は、ロールス・ロイス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000101286.html)、Comcast(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000101286.html)、BMWグループ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000101286.html)、Intesa Sanpaolo(https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=10460997) などの顧客が「一度設計すればどこにでもデプロイできる」ことを保証しています。Classiq の合成技術とメモリ最適化ツールにより、組織はスケーラブルで効率的な量子コードを生成し、研究を加速させ、実行コストを削減することができます。

Fast Company の「Next Big Thing in Tech 2025」を受賞した Classiq は、ソフトバンク、AMD、Qualcomm、HSBCなどの世界をリードするVCやCVCの支援を受けています。Classiqは量子ソフトウェアのグローバルカテゴリーリーダーであり、高度な量子コンピューティングアプリケーションの実現の最前線に立っています。詳細については、LinkedIn(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fclassiq-technologies&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=6&md5=f0a6b583f0a47880226a1108f31c4f6c)、 X(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fclassiqtech&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=X&index=7&md5=bcbf681f0c7418b770cd9ee03ba8a209)、YouTube(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FClassiqTechnologies&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=YouTube&index=8&md5=4a8a731412ac39c9151974dcb38dc23e) で Classiq をフォローするか、Slackコミュニティ(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fclassiq-community.slack.com%2F&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=Slack+community&index=9&md5=a2b5d685f00c93a9b8d38744a41e5496)、GitHubリポジトリ(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FClassiq%2Fclassiq-library&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=GitHub+repository&index=10&md5=ad03c3148abf3c409a0efdca32570ded)、または ja.classiq.io(https://ja.classiq.io/) にアクセスしてください。

TEA TEK Group について

TEA TEK Group は、再生可能エネルギー、高度なエネルギー貯蔵システム、デジタルインフラ、技術革新の分野で事業を展開するイタリアのテクノロジー企業です。長期的な産業戦略の一環として、同グループは再生可能エネルギー発電やバッテリー技術から次世代データセンターに至るまで、統合されたエコシステムの構築を進めています。このビジョンにおいて、量子コンピューティングおよび量子技術に応用される人工知能は、将来のデジタルインフラにおける自然な進化を示すものです。この目標を実現するため、TEA TEK Groupは量子コンピューティングへの本格的な投資プログラムを開始し、イタリアおよび欧州の量子エコシステムの成長に貢献することを目指しています。

TEA TEK Group は、ナポリの量子ハブを通じて、南欧で最先端の量子コンピューティング・インフラの一つを開発しています。このハブは、量子ハードウェア、最先端のソフトウェア、応用研究活動、トレーニングプログラム、Quantum as a Service（QaaS）ソリューションを統合し、企業、大学、研究機関、公共機関による量子技術の活用を可能にします。

量子産業における世界有数の企業との戦略的パートナーシップを通じて、Naples Quantum Hub（ナポリ量子ハブ） は、イノベーション、技術移転、そして次世代の量子コンピューティングを支える人材育成の中核拠点となることを目指しています。