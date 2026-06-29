ビートルズ初来日からちょうど60周年！ 今の高校生はビートルズを知ってる？ 好きな曲ランキングも発表！【高校生調査】

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(C)YOUTH TIME JAPAN peroject

ビートルズを知っている高校生は、4割程度！
好きな曲1位は、バラエティ番組やCMなど多くのメディアで使用されているあの楽曲！

6月29日は、イギリスの伝説のロックバンド“ザ・ビートルズ”が日本に初来日した日！


今回YTJPでは、全国の高校生を対象に“ザ・ビートルズ”にまつわるアンケート調査を実施。


まず「ザ・ビートルズを知っているか」については下記の通りです。




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男女共通で“名前は知っているが曲はあまり知らない”が最も多く、男子は36.4%、女子は41.2％。


“知らない”と回答した割合は、女子が男子を僅かに上回る結果となりました。


さらに、“知っていて好きな曲もある”と回答した人を対象に「ビートルズで好きな楽曲」についても調査。結果は下記の通りです。




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男女共通の1位は『Let It Be』。テレビ東京で放送中の『家、ついて行ってイイですか？』をはじめこれまでに多くのメディアでも使用されており、男女ともに4割近くが回答しました。


男子の2位で女子の3位は、テレビ東京で放送中の『開運！なんでも鑑定団』のオープニングテーマ曲としても有名な『Help!』。


女子の2位は、音楽や英語の教科書にも掲載されている『Yesterday』。男子の4位にもランクインしています。


男子の3位で女子の5位は『Hey Jude』。


男子の5位で女子の4位は『Hello, Goodbye』でした。



▶︎▶︎▶︎5位以下のランキングは、YTJP webにて公開中！


https://www.ytjp.jp/2026/06/29/koukouseiresearch-the-beatles



■調査方法：


Googleフォームにて入力


調査期間：2026年5月11日（月）～2026年5月25日（月）


対象者： YTJP参加校の高校生


回答者男女内訳：男子1,506名、女子1,769名　計3,275名



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【YOUTH TIME JAPAN projectとは？】


全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象とした、 様々なプログラムを提供しています。自社メディアYTJP webでは、全国の高校生約1,000人を対象にしたアンケート結果を発表する“高校生調査”をはじめ、高校生の活動の様子をレポートする“全国高校生NEWS”など、高校生にまつわるさまざまな情報を発信しています。


＜主なプログラム内容＞


・学校内設置のフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』（年8回発行）を全国約2,100校に配布


・校内放送支援として、楽曲・プロモーション情報を収録したCDを全国約650校に配布


・商品・ノベルティの学内サンプリング


・高校生向けキャンペーンのポスター・チラシ提供



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