くるくる回る！ドキドキとれる！アンパンマンとおうちでアミューズメント施設気分！「アンパンマン　わくわくドームキャッチャー」2026年7月24日（金）より発売開始

株式会社アガツマ

玩具メーカーの株式会社アガツマ（東京都/代表取締役社長：戸所 正信/資本金：4,000万円）は、「アンパンマン わくわくドームキャッチャー」を、2026年7月24日（金）より全国の玩具専門店、百貨店、量販店玩具売場、インターネットショップ等にて発売いたします。

公式サイト https://www.agatsuma.co.jp/special/domecatcher/

「アンパンマン わくわくドームキャッチャー」は、アンパンマンと一緒に“おうちでアミューズメント施設気分”が楽しめるドーム型キャッチャーです。アミューズメント施設で人気のクレーンゲームやプッシャーゲームの楽しさを、自宅でも手軽に味わえるよう設計されており、ドームの中でくるくる回る小物を狙ってキャッチしたり、押し出しり、何度も遊んだりと、何度も挑戦したくなる仕掛けが詰まっています。

本商品は、小さなお子様でも遊びやすい設計となっている点が特長で、景品が取りやすいよう工夫するなど、レバーやボタンを使ったシンプルな操作で、直感的にゲームを楽しむことができます。また、安全面にも配慮しており、透明のドームカバーを外すとターンテーブルが停止する仕様を採用しています。

さらに、付属のアンパンマン人形や、クリアでキラキラなキャンディー、付属のシールを貼って作るお菓子箱の小物は丈夫なプラスチック製を採用しているため、繰り返し長く遊べる点も魅力です。加えて、小物が一か所に集まってしまった際に専用レバーでかき混ぜることができ、最後まで快適に遊べるよう工夫しています。

アンパンマンたちのおしゃべりや楽しいサウンドが遊びをさらに盛り上げ、景品が取れた時の達成感を親子で一緒に楽しめる、“わくわく感”あふれる商品となっています。

■商品説明・特徴

●まるで本物のクレーンゲームのような、アンパンマンのドーム型キャッチャーです。

●3才以上のお子様でも遊びやすいよう、小物を取りやすいように工夫した商品です。小さなお子様でも“取れた！”という達成感を味わいながら楽しく遊ぶことができます。

●電源をONにすると、ターンテーブルとスライドテーブルが動き出し、楽しいBGMが流れます。ボタンを押してアンパンマンを操作し、ターンテーブルに乗せた小物をすくいあげましょう。ドーム型なので、くるくる回る小物を見渡しながら遊ぶことが出来ます。

●すくいあげる遊びと、小物をスライドテーブルの上に落とし、他の小物で押し出す遊びが楽しめます。

●楽しいBGMや効果音とともに「上手にとれるかな？」「がんばれがんばれ！」など、アンパンマンが11種類のおしゃべりで遊びを盛り上げてくれます。

●かわいい小物は13個ついており、丈夫なプラスチック製を採用しているため、繰り返し長く遊べます。

●透明のドームカバーを外すとターンテーブルが停止する安心設計を採用。小さなお子様も安心して遊べるよう安全面にも配慮した仕様となっています。

●家族やお友だちとみんなで遊んでコミュニケーションの活性化や集中力を養います。

■商品概要

商品名

「アンパンマン わくわくドームキャッチャー」

売価：13,200円（税込）

発売日：2026年7月24日（金）

対象年齢：3才以上

商品サイズ：W270×H245×D330（mm）

パッケージサイズ：W310×H355×D260（mm）

セット内容：本体×１／ドーム×１／アンパンマン×１／受け皿×１／アンパンマン人形×３／キャンディー×４（ブルー×２、ピンク×２）／お菓子箱×６（ブルー×３、ピンク×３）／シールシート×１

≪「夢育」について≫

株式会社「アガツマ」は、“夢ミルチカラで、未来を育てる。”をテーマとした「夢育」を新たな企業理念として掲げました。遊びをとおして、「安心のために」、「みんなのために」、「地域のために」、3つの「夢育」アクションをはじめています。

販 売 元 株式会社 アガツマ

ホームページ https://www.agatsuma.co.jp/

問合せ先 株式会社 アガツマ マーケティング部 マーケティング課 03-5820-1172