【日本初上陸から急成長】フィットネスジム経営の「属人性」と「低収益」を打破。オーストラリア発 最新のワークアウトを提供している『UBX JAPAN』がフランチャイズ・ショー大阪に出展！

株式会社ＵＢＸ ＪＡＰＡＮ

8か国で展開し、日本でも急速に拠点を拡大しているオーストラリア発 ボクシングと全身トレーニングを融合させた革新的な45分間のワークアウトを提供している株式会社UBX JAPANは、2026年7月2日 (木) よりインテックス大阪にて開催される日本最大級のフランチャイズ加盟店募集展示会「フランチャイズ・ショー大阪」に出展いたします。フィットネスジム経営の常識を覆す、独自の「次世代型フランチャイズモデル」を会場で公開します。主に西日本市場への本格展開を見据え、満を持しての出展となります。

■ フィットネス経営が直面する「3つの壁」と、UBXによる解決策

現在、日本のフィットネス市場が拡大している一方で、運営現場は深刻な課題を抱えていると言われてます。

課題1. 人手不足と高い教育コスト → 質の高いトレーナーの確保と維持が困難。

課題2. スケジュールの制約による機会損失 → クラス制 (レッスン開始時間の固定) のため、タイパを重視する顧客が定着しにくい。

課題3. 低い投資対効果 → 広い面積と多額の初期投資が必要で、回収に時間がかかる。

UBXは、独自のテクノロジーと科学的プログラムにより、これらの課題をスマートに解決します。

解決策1. オペレーションの簡素化： 最新テクノロジーを活用したシステムにより、少人数での運営を実現します。

解決策2. クラスという概念の排除： 予約不要でいつでもトレーニング開始可能。顧客満足と回転率を最大化。ワークアウトも最大45分で完結します。

解決策3. 高収益・省スペースモデル： 効率的な店舗設計により、早期の投資回収を可能にします。ジムの立ち上げ・運営、経営サポートをFC本部が手厚く行います。

商都・大阪をはじめとする関西エリアは、独自のライフスタイルと合理的なビジネス視点をもち、UBXのビジネスモデルが驚くほど合致しています。そして関西は伝統的にプロボクシングの興行も盛んで、格闘技や熱量のあるスポーツへの親しみ・関心が高い地域です。4度のボクシング世界チャンピオンに輝いたダニー・グリーンが主導した「科学的根拠に基づく本物のワークアウト」の開発は、単なるフィットネスを超えた価値を提供し、本質を見極める目の肥えた関西エリアのユーザーから高い支持を得られる確信があります。

UBXは、「ただのジム経営」ではなく、「持続可能なフィットネスビジネス」として、オーナー様、メンバー様、出店地域により良い新しい未来を提案します。

■ UBX (ユーボックス) について

UBXは、4度のボクシング世界チャンピオンに輝いたダニー・グリーンと、フィットネスやITの起業家であるティム・ウエストによりオーストラリアで創立されたフィットネスブランド。ボクシングと全身トレーニングを軸としたワークアウトを提供し、理想の身体へ近づくサポートをしています。世界で100店舗以上（2025年4月時点）のブティック型ジムを展開し、日本へは2023年8月に初上陸を果たしました。

■ 出展概要

会場では、UBXの事業モデル、収支シミュレーション、既存店舗事例、物件選定のノウハウを個別にご説明いたします。

展示会名： フランチャイズ・ショー大阪

開催日時： 2026年7月2日 (木) ～ 7月3日 (金) 10:00～16:30

会 場： インテックス大阪

主 催：日本経済新聞社

ブース番号： FC101

事前登録はこちら :https://nikkeimesseosaka2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja当日は混雑が予想されます。FC加盟をご検討の方、事業多角化をお考えの経営者様は、下記よりご予約を承っております。

■ 会社概要

社 名：株式会社UBX JAPAN

代表者：代表取締役CEO 平本直樹

所在地：東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル2階

URL ： https://promo.ubxtraining.co.jp

【本件に関する報道関係者の問い合わせ先】

株式会社UBX JAPAN

担 当：高橋

メールアドレス：chisato@ubxtraining.co.jp

※ メディア関係者の皆様へ 取材・撮影、および店舗でのトレーニング体験取材も随時受け付けております。ご希望の方は上記担当者までご連絡ください。本リリースで使用している画像素材も提供可能です。