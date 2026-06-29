GOD ONLY KNOWS × COIN PARKING DELIVERYコラボレーションコレクションを発表

株式会社KONNEKT INTERNATIONALGOD ONLY KNOWS×COIN PARKING DELIVERY

「GOD ONLY KNOWS（ゴッド オンリー ノウズ）」は、覆面現代アーティスト・COIN PARKING DELIVERY氏が手がける「CPD HOOME(シーピーディー・ホーム)」とのコラボレーションコレクションを発表いたします。

GOD ONLY KNOWS×COIN PARKING DELIVERY

本コレクションでは、COIN PARKING DELIVERYが本企画のために描き下ろしたオリジナルキャラクターを制作。神話や空想の世界に着想を得たキャラクターを中心に、Tシャツ、スウェットパンツ、キャップ、ビーニー、バンダナ、キーホルダーの全6型を展開いたします。

異なる表現や価値観が交差することで生まれる新たな創造性に着目し、ファッションとアート、それぞれの視点を融合させたコレクションとなっています。

また、本コレクションの発表にあわせ、GOD ONLY KNOWSは若い世代のカルチャーとの新たな出会いをテーマにしたプロモーションを展開。

学生ダンサーたちとの交流を通じて、ブランドと新たなコミュニティが交わる機会を創出しました。

異なる領域で活動する人々が出会い、体験を共有することも、本プロジェクトの一部として位置づけています。

本コレクションは、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、東京・神宮前「SO1」にて開催されるPOP UP EVENTにて販売いたします。

【COIN PARKING DELIVERY コメント】

今回グラフィックアートワークを手がけるにあたって、まずこのプロジェクト自体に意味を持たせることが大切だと考えました。

自分なりに「GOD ONLY KNOWS」というブランドを解釈しようとしたとき、単なるファッションブランドとして捉えるのではなく、CPD HOOMEとのコラボレーションだからこそ、“機会”や“出会い”といった部分にフォーカスしたいと思いました。

だから今回は、服そのものを作るというよりも、思い出として残るアートピースを制作しました。

プロジェクトの中では、ダンサーの皆さんのもとへサプライズで訪問し、その瞬間の体験や空気感を感じていただけるようにしました。単なる商品ではなく、その出来事自体を持ち帰れるような作品になればいいなと思っています。

また、ポップアップに来てくださるお客様にも、特別な体験を通して生まれた思い出の一片としてアイテムを受け取っていただけたら嬉しいです。

【COLLECTION】

GOK×CPD TEE \8,800 tax inGOK×CPD SWEAT PT \15,800 tax inGOK×CPD CAP \7,800 tax inGOK×CPD BEANIE \6,800 tax inGOK×CPD BANDANA \3,000 tax inGOK×CPD KEY RING\2,500 tax in

【NOVELTY】

ご来場いただいたお客様へ、本コレクションを記念したオリジナルチケットをご用意しております。

また、商品をご購入いただいたお客様へは、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

さらに、本コレクションを税込20,000円以上ご購入いただいたお客様には、体験型ライブデザイン&プリントサービス「YR LIVE（ユア・ライブ）」による非売品オリジナル缶バッジの制作体験をご用意しております。コラボレーションロゴや描き下ろしキャラクターの中からお好きなデザイン・カラーをお選びいただき、その場で制作した缶バッジをお持ち帰りいただけます。

【POP UP EVENT】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9542/table/71_1_0b392abb573054b1afc53d7ff2ac636a.jpg?v=202606301251 ]

【販売について】

※販売数量には限りがございます。

※会場の混雑状況に応じて、入場制限を設けさせていただく場合がございます。

※安全確保のため、会場外でお待ちいただく場合がございます。

※商品の在庫状況により、ご希望の商品をご購入いただけない場合がございます。予めご了承ください。

※販売方法および今後の展開に関する詳細は、GOD ONLY KNOWS公式Instagramにてご案内いたします。

アーティスト 「COIN PARKING DELIVERY」

COIN PARKING DELIVERY

2018年、電車での移動時間にスマートフォンを使い、指で絵を描き出したことからクリエーション活動をスタートした日本の覆面アーティスト。現代人の必須アイテムでもあるスマホを片手に、「今」というこの時代ならではの疑問や理想を落とし込んだ作品を制作、国内外で活動する。近年はデータのみならず造形、空間、ドローイング、海外のパブリックスペースの外壁など、様々な場所で独自の世界を構築している。

公式サイト：https://coinparkingdelivery.com/

Instagram：@coinparkingdelivery_art(https://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/)

(C)COIN PARKING DELIVERY

【CPD HOOME】

CPD HOOME

CPD HOOME（シーピーディー・ホーム）は、覆面現代アーティストCOIN PARKING DELIVERYが手掛けるライフスタイルブランド。

あなたの日常にさりげなく寄り添い、“ちょうどいい違和感”と“色鮮やかな気づき”を届けます。

都会のリズムに自然と溶け込みながらも、ふとした瞬間に“あなたらしさ”が立ち上がる。

そんなシティな感性と、”気の利いたラフ”を大切に、機能性を掛け合わせ日々の暮らしを、もっと自由に、もっと豊かに彩るライフスタイルブランドです。

WEB：https://cpdhoome.coｍ(https://cpdhoome.co%EF%BD%8D)

Instagram：@cpd_hoome(https://cpdhoome.com/)