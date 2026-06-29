日本一の女子大生・男子大学生を決めるキャンパスコンテスト 「CAMPUS GIRLS 2027」「CAMPUS BOYS 2027」応援アンバサダーに元乃木坂46 阪口珠美が就任！

株式会社Themiss

株式会社Themiss（東京都港区 代表取締役：板谷 瞭太郎）は、全国の大学生・専門学生を対象としたキャンパスミスター/ミスコン 「CAMPUS BOYS 2027」「CAMPUS GIRLS 2027」を開催しており、アンバサダーが決定したことをお知らせします。

「CAMPUS BOYS 2027」は今回で開催7回目、「CAMPUS GIRLS 2027」は今年度で4回目の開催を迎えます。

「CAMPUS BOYS」初年度グランプリは山本健登さん（東北大学）。昨年度グランプリは原田樹さん(専修大学)が受賞しています。

昨年3度目の開催となった「CAMPUS GIRLS」は、初年度グランプリは山田瑠々さん（日本大学）。昨年度グランプリは月城花純さん（東洋大学）が受賞されました。

応援アンバサダーには、元 乃木坂46の阪口珠美さんが就任決定しました。来年3月23日(火)品川インターシティホールに実施される授賞式に登壇いたします。

CAMPUS BOYS：

【HP】https://www.campusboys.jp

【Instagram】@official_campusboys

CAMPUS GIRLS：

【HP】https://www.campusboys.jp/campusgirls2027

【Instagram】@official_campusgirls

共通：

【X】@campusgirlsboys

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/90_1_10f451575c602f67b52c3de52384351e.jpg?v=202606301251 ]

■阪口珠美プロフィール

2001年11月10日生まれ、東京都町田市出身。2024年に乃木坂46を卒業し、同年に1st写真集『青いバラ』を発売。絵画やダンスを特技とし、「美腸プランナー」の資格も取得。舞台『醉いどれ天使』、MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』、『マリマリマリーのアニメ＆実写化コントライブ「大潜入」』への出演のほか、「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER」など幅広いジャンルで活動している。

■ご本人より応援コメント

この度、CAMPUS BOYS 2027、CAMPUS GIRLS 2027のアンバサダーを務めることになりました阪口珠美です。

「やってみたい！」というその一歩が、あなたの人生を大きく変えるかもしれません。全国からどんな魅力あふれる学生の皆さんが集まるのか、今から本当に楽しみです！グランプリのステージで一緒に輝ける日を、ワクワクしながら待っています。

エントリーお待ちしています！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/90_2_24eac4d046fe91dde1e8b47973290f25.jpg?v=202606301251 ]

下記のパートナーよりコンテストのサポートをいただきます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/90_3_0cf6b537a55d56a36ac5dd55c1f02d3f.jpg?v=202606301251 ]

【予選リーグ】

予選Aブロック

1st Stage：2026年7月6日(月)-2026年7月26日(日)

2nd Stage：2026年8月3日(月)-2026年8月16日(日)

Final Stage：2026年8月24日(月)-2026年8月30日(日)

上位10-20名本選進出

【本選リーグ】

2027年1月~3月

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/90_4_99933fd61d8310167d9a8932b937121c.jpg?v=202606301251 ]

商号:株式会社Themiss

所在地:東京都港区東麻布1丁目9－11 GROWTH BY IOQ 1304

代表者:代表取締役 板谷 瞭太郎

事業内容:広告代理店事業、学生マーケティング事業

コーポレートサイト:https://www.themiss.co.jp