FCバルセロナ公式ビール 「エストレージャ・ダム 150周年記念ボトル」発売

株式会社都光

株式会社都光(本社:東京都台東区、代表取締役:戸塚 尚孝)は、2026年に創業150周年を迎えたスペイン・バルセロナのビールメーカー『ダム』のフラッグシップで、バルセロナで売上No.1を誇るビール「エストレージャ・ダム」の150周年記念ボトルを2026年7月に発売します。

世界最大サッカーの祭典にも所属選手が多数出場するFCバルセロナ公式ビール

1876年、普仏戦争の戦火を逃れアルザス地方からスペイン・バルセロナに移住した醸造家アウグスト・ダムが自身の醸造所「ダム」を設立し、当時ビールを飲む習慣のなかったバルセロナの人々に愛される上質なビール造りを開始しました。そこから150年。現在、バルセロナ内で消費されるビールのうち約6割の売上を占め、スペインを代表するビールとなったのが「エストレージャ・ダム」です。しかも、その人気はスペイン国内にとどまらず、今では世界130カ国以上に広がっています。

ダムが創業150年を迎えた2026年は、サッカーの世界的な祭典も開催される“スポーツイヤー”。「エストレージャ・ダム」は、サッカー界のスーパースターを数多く輩出する『FCバルセロナ』の公式ビールにも選ばれており、世界中のサッカーファンから親しまれています。

サッカーだけじゃない！スポーツファンのためのビール

「エストレージャ・ダム」は、地元サッカーチーム FCバルセロナのみならず様々なスポーツのスペイン大会公式ビールとなっており、白熱する戦いを盛り上げています。

(エストレージャ・ダムが公式ビールを務める主なスポーツ)

●サッカー：FCバルセロナ

●テニス ：マドリードオープン(毎年4月下旬～5月上旬開催)

●ゴルフ ：カタルーニャチャンピオンシップ(欧州男子ツアー、例年5月上旬開催)

●ヨット ：アメリカズカップ(2024年 バルセロナ大会)など

商品概要

商品名 ：エストレージャ・ダム 150周年記念ボトル

アルコール度数：4.6%

容量 ：330ml

原材料 ：麦芽、ホップ、米

希望小売価格 ：\390(税抜)

地中海の温暖な気候にぴったりな爽やかさと、クリーミーで飲みごたえのあるコク、どんな料理にも合わせやすいバランスで、スペインだけでなく世界約130か国以上で親しまれています。世界的なビール品評会「ワールドビアアワード2025」では出品されたスペインビールの中で最も高い点数を獲得！

※通常商品の在庫状況により、2026年7月中旬頃からの出荷開始を予定しています。また、各販売者の在庫状況により、限定ボトルの展開時期は前後する場合がございます。予めご了承ください。150周年を記念する7種類の特別ラベル

サグラダファミリアやビーチ、市場といったバルセロナの名観光地やFCバルセロナの選手たちなど、ダムに関係するイメージのラベルがなんと7種類も。どのラベルにするか店頭で選ぶのが楽しくなります。

エストレージャ・ダム 150周年を記念する7種類の特別ラベル『ダム』とは

情熱の国スペインのカタルーニャ地方。多くの観光客が訪れる州都バルセロナに本拠地を置くブルワリー「ダム」は、FC バルセロナ公式ビール「エストレージャ・ダム」を看板ビールとして、プレミアムビール「イネディット」や「ボルダム」など様々なスタイルのビールを手掛けています。1876年の創業より代々受け継がれてきた技と最新の設備を駆使して生み出されるビールは、地元バルセロナの人々はもちろん、世界中で広く愛されています。

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

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