「二拠点生活に興味がある」は71.7％、「地方移住」の24.4％を大幅に上回る【移住・二拠点生活に関する調査】

株式会社トラストリッジ

株式会社トラストリッジ〔本社：東京都目黒区、代表取締役：大場義之、以下「トラストリッジ」〕が運営する、サステナブルな暮らしをガイドするサービス「ELEMINIST（エレミニスト）」は「移住・二拠点生活に関するアンケート」を実施しました。

ELEMINIST「移住・二拠点生活に関するアンケート」調査概要

調査期間：2026年4月30日～5月31日

調査対象：ELEMINIST Followers（ELEMINISTのコミュニティ）127名（20代～60代の男女）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

「地方移住・二拠点生活に興味がある」が85.0％

まず、「地方移住や二拠点生活に興味がありますか？」と聞いてみました。

「とても興味がある」が55.1％でもっとも多く、「やや興味がある」の29.9％をあわせると、「地方移住・二拠点生活に興味がある」方は85.0％となりました。また「すでに移住・二拠点生活を行っている」と答えた方が7.9％という結果でした。

興味のある理由は「自然の近くで暮らしたい」が69.2％

先ほどの質問で「興味がある」と答えた方に、その理由について聞いたところ、以下のような結果になりました。

もっとも多かった回答が「自然の近くで暮らしたい」が69.2％でした。次いで、「食や暮らしの質を高めたい」（59.0％）、「サステナブルな生活をしたい」（57.3％）となりました。また、「新しい働き方をしたい」や「都市生活にストレスを感じている」を回答した方も少なくありませんでした。

理想は「エネルギー・食がサステナブルな暮らし」「自然に囲まれた暮らし」

では、人々はどんな暮らしを理想と考えているのでしょうか？

一番人気だったのは「エネルギーや食がサステナブルな生活」（75.6％）、「自然に囲まれた暮らし」（72.4％）の2つの回答。その他では、「都市と地域を行き来する生活」「自給的な暮らし」も多くの支持が集まりました。

「二拠点生活に興味がある」人は71.7％

次に、地方移住と二拠点生活で、もっとも興味のあるものを聞いてみました。

圧倒的に人気だったのは「二拠点生活」で、71.7％が回答しました。一方で24.4％の人が「地方移住」に興味があると答えており、地方移住にも二拠点生活のどちらも、興味を持っている人が非常に多いことが明らかになりました。

重視するのは「自然環境・交通アクセス・仕事」 人気の地域は長野・湘南・沖縄

では、具体的に移住・二拠点生活の地域を考える際、どのような点を重視するでしょうか？

断トツで多かったのが「自然環境」の76.4％。そして、「交通アクセス」は59.1％、「仕事・収入」54.3％、「生活インフラ」53.5％が続きました。アクセスのしやすさや仕事の有無、生活インフラといった実生活に即した条件があがる一方で、「自然環境」を第一に考える方がとても多いこともうかがえました。

人気の地域としてあがったのは、下記などです。とくに複数から支持があったのは、長野、鎌倉、湘南、四国、山陰、沖縄などでした。

■東北～北海道

北海道

■関東甲信越

長野、軽井沢、山梨、那須、葉山、逗子、鎌倉、

■関西～中部

大阪、奈良、神戸、金沢

■四国・中国

愛媛、高知、広島

■九州～沖縄

屋久島、熊本、沖縄

■その他

海外

三大不安は「仕事・住居・地域コミュニティになじめるか」

その一方で、移住や二拠点生活の不安や懸念点には何があるでしょうか？

その結果、もっとも多かったのが「仕事・収入面」。さらに「住居・不動産探し」「地域コミュニティになじめるか」を心配する声も多くありました。

知りたいのは「暮らしの様子・行政支援・地域の人との関係性」

では、移住や二拠点生活を検討する際、知りたいのはどんな情報なのでしょうか？

集まった回答には「実際の暮らしの様子」「行政支援制度」「地域の人との関係性」など、先の質問の「移住や二拠点生活での不安点」を解決するような選択肢が多く並ぶ結果となりました。

「自然に囲まれた暮らし・二拠点生活」に憧れる方が多数

最後に移住や二拠点生活について自由に意見をもらったところ、「自然があふれる生活がいい」「現実的に考えると都会と地方の二拠点生活に憧れる」という声が多く寄せられました。

自然があふれる場所で暮らしたい！

- 「広い空を眺めたり、縁側で風を感じたり。特別なイベントがなくても、家族と一緒にいるだけで満たされるような、心のゆとり（余白）を大切にしたいです」（20代／女性）- 「庭にコンポストや小さな畑を作って、循環する暮らしをしたいです」（40代／女性）- 「朝起きて自転車で海に行って、時間を気にせずぼーっとして、サンセットを見て、美味しいお魚を食べて、地元の人たちと音楽を聴きながら楽しく飲む。そんな週末を過ごすことで、生活をより豊かにしていきたいです」（20代／女性）- 「空気がきれいで緑が多く、夜に星が見えるところに住みたい。野菜や果樹を育てて体にいいものを取り入れたい」（50代／女性）

二拠点生活がいい

- 「都会では、人が多く情報であふれ急いでいる感じに疲れてしまうので、自然に囲まれた生活に憧れる。ただ、仕事はどうしても都内で行うことが多いので、行きやすい場所での二拠点生活を考え中」（20代／女性）- 「あくまで地方では自分と向き合い時間を大切にしたい。程よい距離感で生活をし、都内で刺激を受け、インプットとアウトプットのバランスが取れる生活を期待します」（30代／女性）- 「仕事の関係もあり、完全に東京を離れることはまだ現実的ではないものの、行き来できる形であれば前向きに検討したいと考えています。一方で、子どもたちがまだ小さいため、二つの拠点で安定した生活が送れるのか、環境にうまくなじめるのかという点には不安もあります。現実的な課題も多いなかで、どのような形であれば無理なく取り入れられるのかを、今後考えていきたいと思っています」（30代／女性）- 「東京に住むことに対して全く不満はないが、多少飽きてはくるので、もっと気軽に暮らす場所を自由に選択できるのが理想。ライブやイベントの多い月は東京で、ゆったり暮らしたい月は地方でとか- 」（50代／女性）- 「堆肥づくり、ものづくりをするのにはある程度の場所が必要で、都会では狭く実現できない。- ただ都会で循環を取り入れた生活を実現して紹介したいので、都会でも実験の場として拠点がほしい- 」（40代／女性）

移住・二拠点生活への不安は…

- 「家賃や生活費が二重にかかること、また移動費などの費用面が一番の心配です。実際に二拠点生活をしている方が、コスト面をどのようにやりくりしているのかを知りたいです」（20代／女性）- 「どういう方が、どういうキッカケで検討されるのか知りたい」（50代／女性）- 「コミュニティに溶け込めるかという点が気になっています」（40代／男性）- 「仕事と医療インフラ、こどもの教育環境」（40代／女性）

実際に移住した人の声

- 「移住前はなじめるかどうかや、保育園に入れるかなどの不安もありましたが、移住してからは都内で暮らしていたときよりも精神的な満足度も高くなりましたし、生活コストもだいぶ減ったので、思い切って選択して良かったなと自信を持って言えます。家庭菜園などもこれからもっと楽しんでいきたいです」（30代／女性）- 「実際に二拠点生活を始めました。夫の実家がある市の中心部に住みながら、山のあるエリアで家を借り畑を整えています。拠点が増えるということはやはり安心感があります。都会の金銭感覚からは信じらないくらい豊かな暮らしができるように思います」（40代／女性）- 「一番はお金のことが気になります。今お試しで二拠点せいかつをしていますが、移動費や二拠点先でどうお仕事を展開していこうか悩んでいます……」（30代／女性）- 「実際に二拠点生活を始めると、金融関係のものについては特に郵送での本人確認が必要なため、結果受け取れないなど制度面での遅れを多々感じる。住民票も今のところ一ヶ所にしか決められない以上、運用するにあたっての課題が山積しているため、面倒なことが多い」（50代／男性）

今回のアンケート調査で、エネルギー価格の高騰や自然災害、さらに子育てなどをきっかけに、地方移住や、地方と都心の二拠点生活を考える人がとても多いことがわかりました。一方で、生活費の面や住居探しのこと、地域になじめるかといったことに対し、不安を感じている方は少なくないようです。

リモートワークやAI活用が普及し、移住や二拠点生活という選択肢はますます広がっていくことが考えられるでしょう。そんなときに、ここでご紹介した意見を参考にしてみてはいかがでしょうか？

本プレスリリースの内容は「ELEMINIST」内(https://eleminist.com/article/4697)でも公開しています。

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株式会社トラストリッジについて

食と暮らしのメディア「macaroni（マカロニ）」とサステナブルメディア「ELEMINIST（エレミニスト）」を運営しています。さらに、メディア運営の知見を生かしたクリエイティブ制作やソリューション提供をするBRAND STUDIOやインフルエンサー施策、自社SNS（instagram171万登録・YouTube117万登録 ※5月時点）の知見を活かしたSNS運用まで、多角的に事業展開しています。

社名：株式会社トラストリッジ

設立：2008年9月

代表者：大場 義之

本社所在地：東京都目黒区中目黒1-1-71 7F

従業員数：36名（2026年1月1日時点）

事業内容：BRAND STUDIO事業、メディア事業

株主：名古屋テレビ放送株式会社（100%）

公式HP：https://trustridge.jp/

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