七夕のお願い事は、叫ぶと叶う！？星に乗って思い切り叫ぼう！！七夕イベント『リトルスターに願いを』開催

株式会社花やしき

七夕のお願い事は短冊もいいけれど、今年はちょっと変わった方法で届けてみませんか？

日本最古の遊園地『浅草花やしき』では、絶叫アトラクション「リトルスター」に乗りながら願い事を叫ぶ七夕イベント『リトルスターに願いを』を期間限定で開催します。

『リトルスターに願いを』は、花やしきでも屈指の絶叫アトラクション「リトルスター」に乗りながら七夕のお願い事を思い切り叫ぶ、遊園地ならではの七夕イベントです。

各席には「今年の夏に叶えたい願いは？」などのお題が設置されており、それに合わせて願い事を大声で発表！「テストで満点取りたい！」「推しに会いたい！」など、普段なかなか口に出せない願いも、アトラクションの勢いに任せて思い切り叫べるチャンスです。

リトルスター

さらにこのリトルスター、見た目はかわいい星形ながら、動き出すとどこへ回るかわからないスリル満点のアトラクション。願い事をするつもりが気づけば絶叫に変わっているかも…。

願いを叫ぶか、ただ絶叫するだけで終わるかはあなた次第。今年の七夕は、星に乗って全力で願ってみてください。もしかしたら、思い切り叫んだ願いはリトルスターが空まで届けて、叶えてくれるかもしれません。

■『リトルスターに願いを』概要

【開催日時】2026年7月4日(土)～7月7日(火)

【実施場所】リトルスター

【乗車料金】 のりもの券8枚（800円）/乗り放題パス対象

【乗車制限】身長130cm以上。65歳以上の方はご乗車になれません。

【公式HP】 https://www.hanayashiki.net/events/event/tanabata2026

※掲載内容は荒天等により、予告なく変更・中止になる場合がございます。