【新商品】イベントの熱気をカタチにして持ち帰る！集客と空間演出を両立する体験シェア型プリント機「おもいで新聞PHOTO」を提供開始

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスは、オリジナルの新聞フレームで撮影し、その場でプリントできる体験型の写真撮影機【おもいで新聞PHOTO】の販売・レンタルを開始いたしました 。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oe4INg-ek4I ]

「おもいで新聞PHOTO」は、来場者がその場で撮影した写真などを、オリジナルの「新聞」記事としてプリントアウトし、持ち帰ることができる体験シェア型コンテンツです。

単なるプリントサービスにとどまらず、機器自体が強力な「アイキャッチ」となり、会場や店舗の「空間演出」と「集客」を同時に実現するプロモーションツールとして機能します。

短期イベント向けのレンタルプランと、商業施設等の常設に向けた販売プランをご用意しており、用途に合わせた柔軟な導入が可能です。

■ 「おもいで新聞PHOTO」の主な特長

1. オリジナル新聞のプリント＆スマホ保存でSNSシェアを促進

来場者の写真が組み込まれた「世界に一つだけのオリジナル新聞」をその場でプリント。出力した画像データはスマートフォンにも保存できるため、SNSでの自然なシェアや拡散を促し、イベントの熱量をオンラインへも波及させます。

2. 写真入りだから「捨てられにくい」強力なPRツールに新聞以外にも様々なデザインに対応できるオリジナルフレーム

一般的な配布型チラシとは異なり、自身の写真が入った新聞は記念品としての価値が高く、自宅に持ち帰って大切に保管されやすくなります。企業やイベントのロゴ、メッセージを違和感なく組み込めるため、記憶に残り続ける効果的なPRツールとして機能します。

3. 目を引く外装と拡張パネルで、強力なアイキャッチ効果を発揮シンプルな形なので装飾も自由自在

本体外装はラッピングに対応しており、イベントやブランドの世界観を存分に表現できます。また、内蔵スピーカーからBGMを流すことで音による空間演出も実現。さらに機体表面はマグネット仕様となっており、出力した新聞をそのまま貼り付けて掲示することも容易です。側面パネルを展開すれば訴求面が大幅に広がり、来場者の楽しむ様子をリアルタイムで共有する集客フックとして活躍します。

4. 導入目的に合わせた「レンタル・販売」プランと柔軟な運用

短期の催事には手軽な「レンタル」を、長期運用には「販売」をご用意しています。常設（販売プラン）の場合、中身のコンテンツデータを入れ替えるだけで季節のイベントや新キャンペーンへ即座に対応でき、常に新しい体験価値を提供し続けることが可能です。

■ 活用シーン

コラボカフェ設置イメージ水族館設置イメージ【レンタルでの活用（短期・スポット利用）】- ポップアップストアやコラボカフェでの限定コンテンツとして- 週末のショッピングモール催事や展示会での集客フックとして【販売での活用（常設・長期利用）】- 商業施設やアミューズメント施設、テーマパークでの常設コンテンツとして- 定期的にイベント内容が入れ替わるイベントスペースの基盤ツールとして

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/141_1_de9be9a00f311337d91bf9e0321761f4.jpg?v=202606301251 ]

商品の詳細は商品ページでもご覧いただけます。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001041/

株式会社インターコスモスは、「おもいで新聞PHOTO」を通じて、リアルな場だからこそ生み出せる「体験価値」をより多くの企業様に提供してまいります。

今後も、集客課題を解決し、人々の記憶に残る魅力的な空間づくりをサポートする商材・サービスの開発を推進してまいります。

「新しい集客の目玉が欲しい」「イベントの満足度を上げたい」といったお悩みをお持ちの担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html

インターコスモスとは

インターコスモスは、様々な店舗や建物、商業施設、またイベントや展示会など、あらゆるシーンで必要とされる装飾を手掛けております。



充実した設備環境の下、お客様の「こんなのあったらいいな」「こんなことできないかな」という想いを実現するため、新たな価値を創造します。

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/