100年先も、この街とともに。クラブと地域の未来を描く『サステナビリティストーリー』特設ページ公開について

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

株式会社横浜フリエスポーツクラブ（横浜FC）は、クラブの持続的な成長と地域社会への貢献をさらに加速させるため、全社共通の指針となる「横浜FCサステナビリティストーリー」を策定し、本日、特設ページを公開いたしました。

▼横浜FCサステナビリティストーリー 特設ページ

https://yokohamafc.com/sustaina/

策定の背景：クラブが在り続けるために。

横浜FCにとって、サステナビリティは特別な活動ではありません。プロサッカークラブはピッチの中だけで完結する存在ではなく、地域の中で活動し、多くの人に支えられながら成り立っています。 チームの勝敗やカテゴリー（昇降格）といった「競技力」だけに依存するのではなく、スタジアムの外で地域との信頼を築き、人々の暮らしを豊かにしていく。その「スタジアム外での接点」が、巡り巡ってスタジアムの賑わいを作り、100年続く安定したクラブ基盤となる「好循環」を生み出すために、今回のストーリーを策定いたしました。

Jリーグ気候アクション「Sport Positive Leagues（SPL）」との連動

また、近年深刻化する気候変動は、子どもたちが安全にサッカーを楽しむ環境を脅かす直近の課題です。横浜FCは、Jリーグ全60クラブが共通で推進する気候アクションの国際的な環境評価指標「Sport Positive Leagues（SPL）(https://www.jleague.jp/climateaction/spl/)」に積極的に取り組んでおります。 本サステナビリティストーリーの策定および公開は、同指標が求める「クラブの長期的かつ包括的な方針・戦略の策定」に基づく重要なアクションの一つとしても位置付けられています。

株式会社横浜フリエスポーツクラブ（横浜FC） コメント

この街でサッカーを続けていくこと。人と人とのつながりを大切にすること。 これからの横浜FCは、クラブが地域の『ハブ』となり、行政やパートナー企業の皆さまを巻き込んで一緒に社会課題を解決していく存在へと進化します。 『応援』から『共創』へ。私たちは、今日の選択がクラブと地域の豊かな未来につながるかを考え続け、横浜の人々に彩りを与えるクラブであり続けます。ともに、未来をつくりましょう。

横浜FCが取り組む「6つの重要テーマ（マテリアリティ）」とその設定理由

横浜FCがホームタウンとする横浜は、子どもの数が多いエリアや、流入人口が多く多様な人々が暮らすエリア、そして豊かな自然環境など、様々な顔を持っています。 こうした「横浜ならではの地域特性」と、社会課題解決を通じて「地域の人々を笑顔にしたい」というクラブの強い思いを重ね合わせ、以下の6つのテーマを設定しました。

横浜FCが描くサステナビリティストーリーは、クラブだけで成し遂げられるものではありません。ファン・サポーターの皆さまをはじめ、ホームタウンの皆さま、パートナー企業の皆さま一人ひとりの日々の小さなアクションやご支援が、クラブの基盤を強くし、地域課題の解決に繋がる最も大きな力となります。



100年先もこの街でサッカーを楽しみ、皆さまと笑顔を共有できる未来を守るために。横浜FCはこれからも、スポーツの力を通じて皆さまとともに歩み、豊かな社会の実現に向けて全力を尽くしてまいります。 引き続き、温かいご声援とクラブのサステナビリティ活動へのご参加をよろしくお願いいたします。