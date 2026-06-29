禁煙プログラム「みんチャレ禁煙」参加者1万名を突破

エーテンラボ株式会社

習慣化アプリ「みんチャレ(R)」を開発、運用するエーテンラボ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：長坂 剛）は、企業・健康保険組合向けオンライン禁煙プログラム「みんチャレ禁煙」の累計参加者数が1万人を突破したことをお知らせします。

■累計参加者数1万2,000名超

喫煙による健康被害、それに伴う医療費の増加は、企業や健康保険組合にとって重要な課題となっています。そのため、多くの企業や健康保険組合で禁煙支援プログラムの導入が進んでいます。一方で、禁煙に取り組みたい喫煙者の参加が十分に集まらず、期待した成果につながらないという課題もあります。

「みんチャレ禁煙」は、禁煙を目指す参加者同士がチームを組み、アプリで励まし合いながら取り組む禁煙プログラムです。医療職との面談を必要としないため参加への心理的ハードルが低く、気軽に始めやすいことが特長です。その結果、多くの喫煙者の参加につながり、2022年の提供開始以来、累計参加者数は1万2000名を超えました。

＜累計参加者数＞

2022年 542名

2023年 1,395名

2024年 4,219名

2025年 9,486名

2026年 12,468名（2026年6月24日現在）



■導入企業・健康保険組合の８割以上がプログラムを継続

導入法人の82.2％※がプログラムを継続しています。これは、参加勧奨からプログラム運営までを支援するサポート体制と、高い参加率を実現しやすい仕組みが評価され、継続利用を後押ししているためです。

※2025年9月以降の契約法人数に対し、プログラムを1年以内に再度実施した法人の割合



■今後の展望

エーテンラボ株式会社は、今後も「みんチャレ禁煙」を通じて企業・健康保険組合の健康経営およびデータヘルス計画の推進を支援し、喫煙による健康課題の解決に貢献してまいります。また、より多くの方が無理なく禁煙に取り組める環境づくりを進めるとともに、参加者同士が支え合う仕組みや導入法人向けのサポート体制をさらに強化し、2030年までに累計参加者数10万人、導入法人継続率90％の達成を目指します。

■「みんチャレ禁煙」について

「みんチャレ禁煙」は「参加しやすさ」と「高い成功率（約2人に1人が禁煙成功）」が特徴の新しい禁煙プログラムです。現在、2026年9月募集回※の参加申し込みを受け付けています。

・禁煙成功率最大81.6％（サポーター制度併用時）

・アプリで参加者同士のピアサポート（仲間同士の励まし合い）

・医師監修のオリジナルコンテンツ配信

・禁煙補助剤2種類から選択

・成果レポート付き

・HP：https://minchalle.com/for-biz/quitsmoking/

※2026年9月募集回申し込み締切り：2026年7月10日

■エーテンラボ株式会社

・設立 2016年12月

・所在地 東京都中央区日本橋小舟町8番13号

・電話番号 03-5422-8396

・HP https://a10lab.com/



＊みんチャレの名称・ロゴはエーテンラボ株式会社の登録商標です。







