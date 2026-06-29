【ハンドボール】2026年度NTA（ナショナルトレーニングアカデミー）第2回育成合宿 参加メンバーのお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会



公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度NTA（ナショナルトレーニングアカデミー）第2回育成合宿を、2026年7月3日（金）から5日（日）まで味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都）で実施します。



NTAは、男女代表チームのオリンピック出場とメダル獲得を目標とした中長期強化計画の一跨として設置されたエリート育成プログラムです。全国から有望選手を発掘し、将来の日本代表強化へとつなげる役割を担っています。



第2回育成合宿には、2026年度NTA選手から選出された女子25名、男子25名が参加します。スタッフ20名の指導のもと、競技力の向上に加え、将来の日本代表として必要な姿勢や自立性の育成にも取り組みます。

2026年度NTA選手名簿はこちらよりご確認いただけます。



第1回育成合宿では、世界で戦うために必要となる自覚と責任の育成、ベーシックな1対1のスキルの確認と習得をテーマにトレーニングを実施しました。あわせて、体力科学や目標設定などの知的スキルプログラムにも取り組みました。（第1回育成合宿レポート >(https://handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1500)）

2026年度のNTAでは、年間計4回の育成合宿(内、1回はGKのみの合宿)と海外遠征を予定しており、各合宿・遠征を通して、ハンドボールの技術はもちろん、将来の日本代表としての『人間力』も育成していきます。

【NTA第2回育成合宿】

■日程：2026年7月3日（金）～5日（日）

■場所：東京都・味の素ナショナルトレーニングセンター

■参加人数：女子25名、男子25名

■スタッフ：20名

参加メンバーは、添付のメンバーリストよりご確認ください。

※女子メンバーリストには、確定後に不参加となった選手1名を含めて掲載しています。実際の参加者は25名です。

2026NTA第2回育成合宿掲載用名簿【男子】 ［PDF］(https://www.handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1531/1_2026NTA%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E8%82%B2%E6%88%90%E5%90%88%E5%AE%BF%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%80%90%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%80%91.pdf)

2026NTA第2回育成合宿掲載用名簿【女子】 ［PDF］(https://www.handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1531/2_2026NTA%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E8%82%B2%E6%88%90%E5%90%88%E5%AE%BF%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%80%90%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%91.pdf)