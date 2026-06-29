＜授賞者決定＞第７回「じりつチャレンジ基金」授賞者発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年6月29日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第7回「じりつチャレンジ基金」の授賞者を以下の4名に決定したことを発表しました（五十音順）。

第７回「じりつチャレンジ基金」授賞者（個人）

氏 名：猪原 風希

活動名：「分からなさ」を抱えながら「分かりたい」と願う支援者の＜生きられた経験＞に関する研究

賞名称：じりつチャレンジ30

氏 名：田中 幸来

活動名：女性の健康とキャリアを支えるための「ヘルスキャリア」構築に向けた取り組み

賞名称：じりつチャレンジ70

氏 名：田中 博之

活動名：若者主体の地域探究活動を社会へ発信する挑戦

賞名称：じりつチャレンジ50

氏 名：松元 理沙

活動名：クエスタコンに学ぶ双方向展示の開発と天文業界への応用

賞名称：じりつチャレンジ50

「じりつチャレンジ基金」とは

日本の社会、産業界、企業が成熟化して行くに連れ、企業に所属する若者たちが大胆にチャレンジする機会が減ってきています。若者たちは、そういう風潮を受け入れる一方で、社会課題の解決や明るい未来のためにもっと役に立ちたいという意識も強くなってきています。この基金は、企業や団体に所属する若い世代のビジネスパーソンの、個人による、未来創発につながる自発的な学びのチャレンジ＝「じりつチャレンジ」で、且つ本気度が高く、斬新な学びのチャレンジ活動を金銭面から応援します。

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公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/