イ ジヌ選手 加入のお知らせ

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ALBIREX SINGAPORE PTE LTD


このたび、イ ジヌ選手がFCジュロンに2026/27シーズンより加入することが決定しましたので、お知らせいたします。


プロフィール

氏名


イ ジヌ



背番号


1



ポジション


GK



生年月日


2003年3月14日 (23歳)



出身地


韓国



身長 / 体重


190cm / 85kg



利き足




チーム歴


全南ドラゴンズU-15 → 全南ドラゴンズU-18 → FC大阪 → カマタマーレ讃岐


コメント

このたび、FC Jurongで新たな挑戦をスタートできることを大変嬉しく思います。

まず、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ、監督、そしてコーチングスタッフの皆さまに心より感謝申し上げます。

Jリーグで培った経験を活かし、シンガポールという新たな舞台でさらに成長していきたいと思っています。チームの力となり、ピッチの上で自分の価値を証明できるよう、一瞬一瞬を大切にしながら全力でプレーします。


FC Jurongの目標を達成するため、責任感を持ってすべてを懸けて戦います。皆さまの温かいご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。