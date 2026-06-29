イ ジヌ選手 加入のお知らせ

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

このたび、イ ジヌ選手がFCジュロンに2026/27シーズンより加入することが決定しましたので、お知らせいたします。

プロフィール

氏名

イ ジヌ

背番号

1

ポジション

GK

生年月日

2003年3月14日 (23歳)

出身地

韓国

身長 / 体重

190cm / 85kg

利き足

右

チーム歴

全南ドラゴンズU-15 → 全南ドラゴンズU-18 → FC大阪 → カマタマーレ讃岐

コメント

このたび、FC Jurongで新たな挑戦をスタートできることを大変嬉しく思います。



まず、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ、監督、そしてコーチングスタッフの皆さまに心より感謝申し上げます。



Jリーグで培った経験を活かし、シンガポールという新たな舞台でさらに成長していきたいと思っています。チームの力となり、ピッチの上で自分の価値を証明できるよう、一瞬一瞬を大切にしながら全力でプレーします。

FC Jurongの目標を達成するため、責任感を持ってすべてを懸けて戦います。皆さまの温かいご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。