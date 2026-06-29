イ ジヌ選手 加入のお知らせ
ALBIREX SINGAPORE PTE LTD
このたび、FC Jurongで新たな挑戦をスタートできることを大変嬉しく思います。
このたび、イ ジヌ選手がFCジュロンに2026/27シーズンより加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
プロフィール
氏名
イ ジヌ
背番号
1
ポジション
GK
生年月日
2003年3月14日 (23歳)
出身地
韓国
身長 / 体重
190cm / 85kg
利き足
右
チーム歴
全南ドラゴンズU-15 → 全南ドラゴンズU-18 → FC大阪 → カマタマーレ讃岐
コメント
このたび、FC Jurongで新たな挑戦をスタートできることを大変嬉しく思います。
まず、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ、監督、そしてコーチングスタッフの皆さまに心より感謝申し上げます。
Jリーグで培った経験を活かし、シンガポールという新たな舞台でさらに成長していきたいと思っています。チームの力となり、ピッチの上で自分の価値を証明できるよう、一瞬一瞬を大切にしながら全力でプレーします。
FC Jurongの目標を達成するため、責任感を持ってすべてを懸けて戦います。皆さまの温かいご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。