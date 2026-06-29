2026年度極楽湯イメージガール・アンバサダー決定のお知らせ

株式会社極楽湯ホールディングス2026年度極楽湯イメージガール

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)は、明るく元気で「極楽湯」の健康的な雰囲気に合う女性3名を2026年度『極楽湯イメージガール』、男性1名を2026年度『極楽湯アンバサダー』として起用することを決定いたしました。極楽湯のポスターやチラシ等の印刷物への掲載ならびに店舗イベント等への参加を通じて、積極的なPR活動に取り組んでいただきます。

極楽湯イメージガール

左から

大山 りき (おおやま りき)

出身地：静岡県

ほりえ みく (ほりえ みく)

出身地：北海道

太地 栞菜 (たいじ かんな)

出身地：愛知県

極楽湯アンバサダー

2026年度極楽湯アンバサダー

岩城 直弥 (いわき なおや)

1995年4月16日生 31歳 埼玉県出身

2016年俳優デビュー。

舞台を中心にCM出演など活動中。

岩城直弥X：https://x.com/n_iwk0416

公式HP：https://iwakinaoya-officialsite.com/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/