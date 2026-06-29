ジーオーティーの青年・BL・フェチの3レーベルが集結！WEBコミックサイト『COMIC MeDu』が『Gコミ』に6月29日(月)大型リニューアルオープン！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はWEBコミックサイト『COMIC MeDu』を大型リニューアルし、2026年6月29日（月）12:00より、新たな総合コミックサイト『Gコミ』としてオープンいたしました 。

3つの個性的なレーベルが『Gコミ』に大集結！

今回のリニューアル最大の目玉は、ジーオーティーが誇る人気の3レーベルが1つのサイトで楽しめるようになった点です。

『COMIC MeDu』ではMeDu COMICSの作品のみの提供でしたが、今回『Gコミ』にリニューアルしたことで、これまで提供していた青年コミックレーベル「MeDu」に加え、新たにBLレーベル「picn」、フェチ特化レーベル「NOiPA」が合流 。

読者のあらゆる「好き」が見つかる、ジャンルレスな総合コミックサイトへと生まれ変わります 。

これまでの『COMIC MeDu』では金曜日の更新のみでしたが、

今後は【月曜：picn】【水曜：NOiPA】【金曜：MeDu】と、週3回の更新体制となり、

毎日サイトを訪れる楽しさが大幅にアップします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/394_1_262f42b514a8de9d18aa0746e442cd2b.jpg?v=202606301251 ]

愛・妄想・恋。

青年コミックを中心としたMeDu、フェチ作品のNOiPA、BL作品のpicn。

あなたの「好き」が、必ず見つかる総合コミックサイト！！

サイト名： Gコミ

オープン日時： 2026年6月29日（月）12:00

URL： http://g-comi.jp/

公式X（旧Twitter）：@gcomi_GOT(https://x.com/gcomi_GOT)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gcomi_got/

リニューアルオープン記念・超特大キャンペーン開催

『Gコミ』の誕生を記念し、各レーベルを代表する大人気作品の特大無料公開キャンペーンを実施いたします 。

＜picn comics 無料公開キャンペーン作品＞

ピットスポルム：BLアワード2026シリーズ部門第2位 累計100万部超(※電子含む)の大人気BLシリーズススム×ミノル：SNSで780万PV獲得！BLのセオリーが詰まった大バズ人気作！フォーカス・オン・ユー：BLアワード2026「次に来る部門」ノミネート作品

＜NOIPA COMICS 無料公開キャンペーン作品＞

爆乳バニーおばさん：SNSで話題彷彿！全世界待望！全てを包む究極癒し浪漫(ヒーリングコミック)旧友と不倫してみた：レジェンド百合作家が贈る、官能全開の人妻×人妻の大人百合ラブストーリーたゆたうふたり：「hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい！青田買いコミック大賞」ノミネート作品

＜MeDu COMICS 無料公開キャンペーン作品＞

よもつけだもの：SNSで話題沸騰中！本格生き物ホラー作品！近すぎほたるで身を焦がす：万バズ連発！人気急上昇中の大注目ラブコメ漫画！拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋（ぷらす）AR/MS!!(エーアール・マルチプルサヴァイヴ)：アニメ化してほしいマンガランキング2025ノミネート作品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/394_2_ee8c19ac44bf005003a1521c8361da5a.jpg?v=202606301251 ]

※会員登録後、全てのお話がお読みいただけます。

詳細はこちら :http://g-comi.jp/

株式会社ジーオーティーは、『Gコミ』を通じて、これからも今まで以上に読者の皆様に愛される作品をお届けしてまいります 。

パワーアップした『Gコミ』で、引き続き作品をお楽しみくださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■Gコミ

ジーオーティーの漫画が無料で読める総合コミックサイト「Gコミ」。青年コミックを中心としたMeDu、フェチレーベルNOiPA、BLレーベルpicnが集まり、あなたの「好き」が見つかります。

Gコミサイト：http://g-comi.jp/

公式 X：@gcomi_GOT(https://x.com/gcomi_GOT)

公式Instagram：＠medu_comics(https://www.instagram.com/gcomi_got/)

■COMIC MeDu

「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向けコミックレーベルです。

「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。

漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。

公式サイト：https://medu-comics.com/

公式 X：@COMIC_MeDu(https://twitter.com/COMIC_MeDu)

公式Youtubeチャンネル：@medu_comics4782(https://youtube.com/@medu_comics4782?si=w54aoA7PptT7NpGU)

■picn comics

その恋フォーカス。

愛してるをずっと、気持ちいいをもっと。

「好き」を感じるボーイズラブマガジン「comic picn（こみっくぴくん）」。

楽しい、嬉しい、辛い、悲しい様々な感情を余すことなく詰め込んだ珠玉の作品をお届けします。

毎月27日各電子書店にて順次配信

公式サイト：https://medu.gotbb.jp/picn/index.php

公式 X：@comic_picn(https://x.com/comic_picn)

公式Instagram：@comic_picn(https://www.instagram.com/comic_picn/)

■NOiPA COMiCS

エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。

今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…

誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を

もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!

成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、

色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…

そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。

公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php

公式X：@gxg_comics(https://x.com/gxg_comics)