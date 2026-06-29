ワックス脱毛・除毛専門ブランドのメンズゴリラが全国取扱店舗数 累計約5,000店舗を突破！“サロンに通わない脱毛”需要が拡大

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田／代表取締役：小倉由渡）が製造・販売するワックス脱毛・除毛を専門とするブランド【メンズゴリラ】は、このたび全国の取扱店舗数が累計約5,000店舗を突破しましたことをご報告いたします。

近年、男性向け美容市場は拡大傾向にあります。

経済産業省が公表する「特定サービス産業動態統計調査」においても、エステティックサロン市場は拡大傾向にあり、男性向け美容サービスへの関心も高まりを見せています。また、SNSの普及やオンライン会議の定着などにより、自身の見た目や身だしなみに対する意識は以前にも増して重要視されるようになりました。

一方で、脱毛サロン業界では近年、事業環境の変化による再編が進んでいます。帝国データバンクの調査によると、2024年の脱毛サロンの倒産件数は16件となり、2年連続で過去最多を更新しました。このような市場環境の変化を背景に、サロンへ継続的に通うだけではなく、自宅で手軽にケアを行いたいというニーズにも注目が集まっています。

メンズゴリラは、こうしたセルフケア需要に着目し、「自宅で簡単にできるメンズケア」をコンセプトに商品展開を行ってきました。主力商品である鼻毛ワックス脱毛キットをはじめ、除毛クリームや脱毛シートなど、自宅で手軽に使用できる商品ラインアップを展開しています。

その結果、ドラッグストア、ホームセンター、ディスカウントストアなど全国の販売チャネルで導入が進み、メンズゴリラシリーズの取扱店舗数は累計約5,000店舗に到達しました。

また、主力商品の「メンズゴリラ 鼻毛ワックス脱毛キット 3回分」は累計18万個以上を出荷、さらにEC・店頭を合わせたシリーズ累計販売数100万個を超え、多くのお客様にご愛用いただいています。

今後も武内製薬は、男性の身だしなみケアをより身近なものとする商品開発と販路拡大を進めてまいります。

メンズゴリラが支持される理由

メンズゴリラでは、男性特有の「サロンへ通う時間がない」「自分のタイミングでケアしたい」といったニーズに応える商品展開を行っています。

特に鼻毛ワックス脱毛キットは、自宅で短時間にケアできる手軽さから支持を集め、ブランドを代表するヒット商品へと成長しました。

また、近年では男性向け美容市場の広がりやセルフケア商品の多様化を背景に、自宅で手軽に使用できる除毛・脱毛アイテムへの関心も高まっています。

メンズゴリラ人気商品をご紹介

メンズゴリラ主要商品 累計出荷実績

■メンズゴリラ 鼻毛ワックス脱毛キット

商品名：メンズゴリラ 鼻毛ワックス脱毛キット3回分 /販売価格：550円(税込)

ブランドを代表する人気商品です。

専用ワックスを使用し、自宅で手軽に鼻毛ケアができるセルフケアアイテム。短時間で処理できる手軽さから、多くのお客様にご愛用いただいています。

ラインアップは、

・3回分

・6回分

・12回分

の3種類を展開しており、使用頻度や用途に合わせて選択できます。

また、人気ゴリラ「シャバーニ」とコラボレーションした限定パッケージも展開し、幅広いお客様から支持を集めています。

使用方法：

ワックスを専用容器に入れレンジで温め（約2分）、ワックスを溶かす。専用スティックへワックスをからめ、鼻の穴に入れ、ワックスが固まるのを待ち（約1分）、一気に引き抜きます。

キット内容簡単・スピーディー使用方法

■メンズゴリラ 除毛クリーム

気になる腕・脚・胸元などの全身のムダ毛を、自宅で簡単にケアできる除毛クリームです。

商品名：メンズゴリラ 除毛クリーム230g /販売価格：1518円(税込)

サロンへ通うことなく、自分のタイミングで手軽にケアできることから、男性のセルフケアアイテムとして支持されています。

使用方法：

事前に長い毛はカットし、肌がキレイな状態で、毛が覆われている部分へ塗ってください。5～10分間そのまま放置し、タオルなどで拭き取った後、水かぬるま湯で洗い流してください。

除毛クリーム全身に使用可能使用方法

■メンズゴリラ ワックス脱毛シート

商品名：メンズゴリラ ワックス脱毛シート /販売価格：1000円(税込)

貼ってはがすだけでムダ毛ケアができるワックスシートです。

手軽に使用できるため、初めてセルフ脱毛を行う方にも取り入れやすい商品として人気を集めます。

ワックス脱毛シート根本から抜けるいつでもどこでも簡単脱毛

使用方法：

ワックスシートを両手で軽く温めてから2枚に分け、脱毛したい部分の毛流れに沿って貼り付けます。シートをしっかり密着させた後、肌を押さえながら毛流れと逆方向へ素早く剥がすことでムダ毛をケアできます。使用後は付属のふき取りシートやベビーオイルなどで肌に残ったワックスを拭き取り、お手入れを行ってください。

使用方法使用方法

参考資料

・経済産業省「特定サービス産業動態統計調査（エステティックサロン関連統計）」

・帝国データバンク「脱毛サロン業界の倒産動向調査（2024年）」

・武内製薬株式会社調べ（メンズゴリラシリーズ出荷実績および取扱店舗数集計、2026年5月時点）

〈販売店舗〉

全国のドラッグストア、バラエティショップ、ディスカウントストア、ECモール等

〈会社概要〉

プロテインブランド（THE PROTEIN 通称:ザプロ）を中心とする健康食品やママベビー向けスキンケアなどメイクアップ以外のスキンケア・ボディケア商品、メンズスキンケア商品、ワックス脱毛などの自社ブランドを展開中。東京都/足立区に自社工場を持ち、原料の調達から製造・販売まで一気通貫のSCM（サプライチェーンマネジメント）を社内に構築することで一気通貫型のものづくりを実現。他、自社ブランドの開発・マーケティングでの知見を活かしたOEM事業も展開。また韓国コスメ＜BLESSED MOON/alternativestereo＞日本総代理店や自社商品の卸事業も行う。

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口 :増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp