お絵かきコミュニケーションアプリ「pixiv Sketch」がサービス開始から11周年！記念イラスト投稿企画「ピクスケ学園祭を盛り上げよう！」を開催！

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘）が運営する、お絵かきコミュニケーションアプリ「pixiv Sketch」は、2026年6月29日（月）にサービス開始から11周年を迎えました。これに先立ち、11周年を記念したお絵かき企画「ピクスケ学園祭を盛り上げよう！」を2026年6月26日（金）より開催中です。



企画概要ページ：https://sketch.pixiv.net/items/2548269163791640480(https://sketch.pixiv.net/items/2548269163791640480)

pixiv Sketchとは

pixiv Sketchは、「日々のお絵かきをもっと楽しく」をコンセプトにしたお絵かきコミュニケーションプラットフォームとして、2015年6月よりサービスをスタートしました。落書きやスケッチ、描きかけのイラストなど、どんな作品でも気軽に投稿することができます。

ハート機能に加えて、他のユーザーの作品をコピーし、続きを描いて投稿できるリドローや、お気に入りの作品をフォロワーと簡単に共有できるリスナップといった機能があり、お絵かきを通じて気軽に交流を楽しめるプラットフォームです。

11年間で累計投稿アイテム約1170万作品、累計登録ユーザー約1160万人を突破

サービス開始からこれまでの11年間で、累計投稿アイテムは約1170万作品、累計登録ユーザーは約1160万人を突破しました。

pixiv Sketchは、ユーザーの皆さまの素敵な作品やお絵かきを通じたコミュニケーションに支えられながら、11年間サービスを提供してまいりました。

ご利用いただいた全てのユーザーの皆さまに、心より感謝申し上げます。

これからも皆さまに気軽で楽しいお絵かき体験を提供し、お絵かきを楽しむ場を盛り上げられるよう、様々なサービス・機能開発に取り組んでまいります。

匿名でハートを送ることができる新機能「ひみつハート」をリリース

2026年4月には、匿名でハートを送ることができる新機能「ひみつハート」をリリースしました。

「もっと気軽に『好き』を伝えたい！」「陰ながら応援したい！」という気持ちを、相手に届けることができます。通常の「ハート」と同様に、アイテム上の「ひみつハート」アイコンをクリックまたはタップするだけで送信可能です。なお、「ひみつハート」では、誰が送ったのか、受け取ったユーザーや他のユーザーに対して公開されません。

「ひみつハート」機能詳細：https://sketch.pixiv.help/hc/articles/55865517862041(https://sketch.pixiv.help/hc/articles/55865517862041)

pixiv Sketch11周年お絵かき企画「ピクスケ学園祭を盛り上げよう！」

pixiv Sketchの11周年を記念し、お絵かき企画「ピクスケ学園祭を盛り上げよう！」を開催中です。

「演劇班」「模擬店班」「音楽班」「お化け屋敷班」からお好きな班をひとつ選び、それぞれのテーマに沿ったイラストを投稿することで参加できます。期間中、異なる作品であれば、複数の班へ投稿することも可能です。

投稿数やリアクションの数に応じて各班の盛り上がりが可視化され、自分の投稿や応援が“ピクスケ学園祭”をさらに賑やかにしていく様子をお楽しみいただけます。

本企画では、テーマに沿ったイラストを投稿された方全員に pixivcoban 500円相当をプレゼントするほか、最もポイントを多く集めた班の作品の中から抽選で5名様にBluetoothイヤホンをプレゼントいたします。

開催期間：

2026年6月26日（金）～8月23日（日）23:59まで

参加方法：

テーマに沿ったイラストを描き、参加タグ「#ピクスケ学園祭を盛り上げよう」と参加する班のタグ（例：「#演劇班」）をつけて、pixiv Sketchに投稿してください。

※詳細は企画概要ページをご覧ください。

企画概要ページ：https://sketch.pixiv.net/items/2548269163791640480(https://sketch.pixiv.net/items/2548269163791640480)

賞品：

・参加賞：pixivcoban 500円相当

・MVP賞（最もポイントを多く集めた班の作品の中から抽選で5名様）：Anker Soundcore P31i （Bluetooth 6.1） ライトブルー

■pixiv Sketchとは https://sketch.pixiv.net/

日々のお絵かきを今までよりもっと手軽に楽しめる新しいコミュニケーションプラットフォームです。PC、スマートフォン・タブレット対応で、いつでも・どこでもお絵かきを中心にしたコミュニケーションを楽しむことができます。pixiv Sketchはpixivアカウントですぐに利用開始できます。デジタルツールでのお絵かきに限らず、紙に描いた絵を写真に撮って気軽にアップすることができ、描くことをもっと楽しく身近に感じられます。

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）