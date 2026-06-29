「選ばれるディーラー」になるための4つの打ち手～集客・来店促進から、販促・成約まで、顧客接点の最前線～｜4社共催セミナー開催

株式会社カンリー

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）、商圏分析・エリアマーケティング用GIS（地図情報システム）「MarketAnalyzer」の開発・販売を行う技研商事インターナショナル株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小嶌 智海）、およびeギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティ（本社：東京都品川区、代表取締役：太田 睦, 鈴木 達哉）、およびコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻 高宏、以下、「シンカ」）は2026年7月16日（木）10時30分より、自動車ディーラー業界向けの4社共催セミナーをオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sef8zQdBjBJH?s=28vn5nrlvqs&utm_source=260716_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

自動車業界を取り巻く環境が大きく変化し、お客様の購買行動が多様化する昨今。

数ある店舗の中からお客様に「選ばれる」カーディーラーであり続けるためには、

競合との差別化や新たな顧客接点の構築が急務となっています。

「商圏内のターゲットにどうアプローチするか」

「ネット検索からどう来店に繋げるか」

「来店・試乗のモチベーションをどう高めるか」

「日々の電話対応からどう成約・信頼関係を生み出すか」

これらの一連の顧客接点を分断させず、シームレスにアップデートすることが売上向上の鍵です。

本セミナーでは、多店舗展開を行うカーディーラー様に向けて、

「集客・来店促進」から「販促・成約」に至るまでの具体的な4つの打ち手を、各分野のプロフェッショナル4社が徹底解説いたします。

販促・マーケティング担当者様、店舗の責任者様にとって、

明日からの店舗運営にすぐ活かせるノウハウが詰まった90分です。

皆さまのご参加をお待ちしております！

■こんな方におすすめ

- チラシ・DMの配布エリアを感覚で決めており、効果測定に課題を感じている方- 複数店舗を管理しており、エリアごとの集客格差の原因を掴みたい方- 「ネット検索から来店」の導線を強化し、新規の来店促進をしたい方- AI検索時代を見据えた、最新のWeb集客トレンドを押さえておきたい方- 来店・試乗・成約施策において、顧客満足度向上につながる販促施策をご検討中の方- 特典配布の運用負荷を抑えながら、販促施策を効率化したいとお考えの方- 電話対応の属人化や対応品質のバラつきに課題を感じている企業・店舗責任者の方- 顧客との会話データを活用し、営業力強化や顧客満足度向上につなげたい経営者、部門責任者、店舗責任者

■参加するメリット

- 商圏内の潜在顧客の分布が可視化でき、販促の無駄打ちがなくなる- 多店舗間の商圏重複を把握し、エリア別の最適な集客戦略が立てられる- 検索から来店までの導線を最適化するマップ活用方法- AIに選ばれるカーディーラーになるためにできることがわかる- 来店・試乗・成約施策における、デジタルギフトを活用した販促特典の最新事例がわかる- 在庫・配送負荷を抑えながら、顧客満足度向上につなげる販促施策の運用方法がわかる- 電話対応を“単なる受電業務”ではなく、“商談・関係構築につながる接点”へ変える具体的な方法がわかる- AIによる録音・要約・感情分析を活用し、顧客対応品質の向上と機会損失防止を両立する実践イメージが得られる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：7月16日（木） 10時30分～12時00分

録画配信 ：7月17日（金） 10時30分～12時00分

録画配信 ：7月23日（木） 10時30分～12時00分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：「選ばれるディーラー」になるための4つの打ち手

～集客・来店促進から、販促・成約まで、顧客接点の最前線～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sef8zQdBjBJH?s=28vn5nrlvqs&utm_source=260716_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sef8zQdBjBJH?s=28vn5nrlvqs&utm_source=260716_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

＜セミナープログラム＞

第1部

商圏分析×AIで実現する“選ばれるディーラー”のエリアマーケティング戦略

技研商事インターナショナル株式会社 取締役 CMO 市川 史祥 氏

第2部

「近くのおすすめディーラー」に選ばれますか？新規来店につながるAI時代のマップ戦略

株式会社カンリー マーケティング部 斎藤 綾

第3部

来店・試乗・成約特典はどう変わる？販促施策を効率化するデジタルギフト活用戦略

株式会社ギフティ 第三事業本部Gift Distribution BusinessGrowth Unit1 高橋 佳祐 氏

第4部

電話は“コスト”から“おもてなし”へ。

コミュニケーションDX「カイクラ」が実現する顧客との新たな関係構築

株式会社シンカ マーケティング部 阿部 真也 氏

技研商事インターナショナル株式会社

取締役 CMO 市川 史祥 氏

1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS（地図情報システム）の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。

株式会社カンリー

マーケティング部 斎藤 綾

大学を卒業後、動物医薬品の商社に入社し動物病院向けに動物医薬品・ペットフードの営業、動物病院の経営戦略を実施。 その後、約7年間にわたり獣医療業界向けのマーケティング支援に従事し、デジタル施策の企画・運用、データ分析を担当。 現在は、株式会社カンリーのマーケティング部にて企画から実行まで担当している。

株式会社ギフティ

第三事業本部Gift Distribution BusinessGrowth Unit1

高橋 佳祐 氏

エンタープライズ向けに、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」のフィールドセールスおよびカスタマーサクセスに従事。24年より、デジタルギフトを活用した法人・自治体向けサービス「giftee for Business」にて、各種販促キャンペーンにおけるデジタルギフトの活用企画・提案や、ギフトマーケティングの探索に取り組んでいる。

株式会社シンカ

マーケティング部 阿部 真也 氏

フィットネス業界にて店舗責任者兼トレーナーを経験し、現場での店舗運営と顧客コミュニケーションを実践的に学ぶ。その後、情報通信関連企業にて法人向け業務効率化サービスの新規開拓営業およびインサイドセールス組織の立ち上げに携わる。 現在は株式会社シンカにて、現場視点から顧客課題を捉え、企業のコミュニケーション改善と課題の早期解決を支援するマーケティング活動に取り組んでいる。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com