シャノン、ウィルビジョンと販売パートナー契約を締結。 AIを活用した販売促進を「kintone × シャキーン」で支援

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、株式会社ウィルビジョン（代表取締役：内川 和茂、以下ウィルビジョン）との間で、パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、ウィルビジョンが持つ「業務課題を解き明かす深い理解力」と豊富な「kintone」の構築・伴走支援実績、そしてシャノンが提供するkintone連携対応のAI搭載型「営業・販促オールインワン」ツール「シャキーン」を組み合わせ、人材不足や投資予算に悩む中堅・中小企業へ向けた総合的なソリューション提案を東海エリアを中心に全国で開始いたします。

■パートナー契約締結の背景：中堅・中小企業が直面する「AI活用の壁」

現在、多くの企業でAI活用の機運が高まっている一方、従来の業務プロセス変更への抵抗や、投資対効果（ROI）の不透明さから、組織全体での活用に踏み切れないケースが少なくありません。特に人材不足が深刻な中堅・中小企業においては、AI導入の必要性を理解しつつも、大企業以上にシビアな「売上・利益の確保」との板挟みにあい、継続的な投資や活用促進が遅れているのが現状です。

このような課題を解決するため、両社は手軽かつ低コストで確かな成果（売上・効率化）を生み出す新たなビジネス基盤の提案に向けて協業にいたりました。

■「kintone」×「シャキーン」連携がもたらすメリット

本提携において、ウィルビジョンは「kintone」を中心としたエコシステムの一環として、シャノンが提供する「シャキーン」を含めた総合的な提案を行います。

- 「シャキーン」の強み：月額3万円という圧倒的な低コストで、ノーコードかつAI支援により、専門知識がなくても誰でも簡単に営業・販促活動が行える「営業・販促オールインワン」ツールです。- 業務改善プラットフォーム「kintone」の強み：サイボウズ株式会社が提供する、ノーコードで業務のシステム化や効率化を実現するアプリ構築プラットフォームです。2026年6月の「kintone AI」実装により、さらなる進化を遂げています。

この2つのシステムがシームレスに連携することで、中堅・中小企業のユーザー様は、「安価」かつ「簡単」に、商談創出から売上拡大、さらに社内の業務効率化までを一気通貫で見込めるビジネス基盤を迅速に構築することが可能となります。

■今後の展望：東海エリアを中心にAI導入を強力に推進

IT導入から設計・開発、導入後の運用サポートまでを一貫して行うITコンサルティングのプロフェッショナルとして、お客様の業務課題に寄り添った伴走支援を行うウィルビジョンが総合的なサポートを提供することで、AI導入への心理的・コスト的ハードルを下げ、確実な業務改善へと導きます。 今後は、名古屋を拠点とする東海エリアをはじめとした全国の企業を対象に、中堅・中小企業の持続的な成長を強力に後押ししてまいります。

■エンドースメント

株式会社ウィルビジョン 代表取締役 内川 和茂 様

今回のシャノン社との協業を通じて、当社のkintoneビジネスの提供価値をさらに高められることを大変嬉しく思います。当社は「期待を超えるITコンサルティング会社」として、お客様の業務課題に深く寄り添った伴走支援を行っております。

ノーコードかつAI支援で誰でも簡単に営業・販促活動を行える「シャキーン」は、まさに中小企業が抱える「売上拡大」というダイレクトな課題を解決する非常に強力なツールです。当社のITコンサルティング力と「シャキーン」を掛け合わせることで、お客様の持続的な成長と、kintone市場全体の活性化に大きく貢献できるものと確信しております。

■株式会社ウィルビジョンについて

ウィルビジョンは、愛知県名古屋市に拠点を置くITコンサルティング会社です。中小企業を中心に120社以上のkintone活用支援実績があり、システム導入のコンサルティングから設計、開発、導入後の運用サポート、伴走支援までを一貫して提供しています。

CyPN Report（サイボウズ パートナー評価制度）のインテグレーション部門における5年連続の星獲得やCybozu AWARD 2024 「中部・北陸地区 エリア賞」の受賞など、確かな技術力と業務課題を解き明かす理解力を強みに、お客様の本質的な課題に向き合った根本的な提案を行っています。

■株式会社シャノンについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/636_1_53ecba9b8247886115544d80ca6e1723.jpg?v=202606300651 ]

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/636_2_0850d28260d8eb9d21f2391978daee9f.jpg?v=202606300651 ]

■kintone AI時代の営業・販促オールインワンサービス「シャキーン」について

「シャキーン」は、株式会社シャノンが提供する、kintoneユーザーのためのAI搭載型「営業・販促オールインワン」サービスです。

本サービスは、kintoneを導入している企業が、個別の外部プラグインを複数契約・連携することなく、これ一つで日々の営業・販促活動を完結できるよう開発されました。無料の名刺のデジタル化、メール一斉配信やセグメント配信、フォーム作成、Webトラッキング、企業IP解析といった営業・販促に必要な機能をワンパッケージにし、月額3万円という手軽な価格で提供します。

2026年6月14日のサイボウズ株式会社によるkintone AIの正式提供開始に伴い、業務のデジタル化・AI化が加速する中、「シャキーン」も最新のAI機能を搭載。専門知識がなくても、AIによるLP（ランディングページ）の自動作成や、AIによる操作ナビゲーションなど、人手をかけずに成果を出す「自律自走型」の運用を可能にします。

「kintoneに眠る顧客をシャキーンと目覚めさせる」をコンセプトに、日々のメルマガ配信や新規問い合わせ対応はもちろん、過去の交換名刺やリストなどの「休眠顧客」から効率よく商談を生み出す仕組みを提供します。

【主な機能と特徴】

- 営業・販促のオールインワン：名刺管理、メール配信、フォーム作成、Webの足跡確認がすべてこれ一つで完結。- kintoneデータとのリアルタイム連動：面倒なインポート/エクスポートなしで、kintone内の顧客情報と販促活動が直結。- AIによる業務効率化：AIがLP作成をサポートするなど、販促にかかる時間とコストを大幅に削減。- 圧倒的なコストパフォーマンス：複数のツールを組み合わせる手間の削減と、月額30,000円（税別）のワンプライスを実現。

▼「シャキーン」製品サイト・詳細はこちら

https://www.shanon.co.jp/lp/shakin/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp