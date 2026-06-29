ドイツ・ミュンヘン発トラベルブランド〈Floyd /フロイド〉ジェイアール名古屋タカシマヤにて期間限定ショップを開催

株式会社ビーズインターナショナル

これまでジェイアール名古屋タカシマヤで複数回開催し、多くのお客様にご好評をいただいてきたFloyd。今回はこれまでよりもスケールアップした売場で展開し、ラグジュアリーブランドが並ぶエリアで、ブランドの世界観をより充実したラインナップとともにご紹介します。

Floydは、1970年代のカリフォルニア・スケートボードカルチャーからインスピレーションを受けて誕生したトラベルブランドです。ブランドを象徴するスケートボードウィールを採用したスーツケースは、鮮やかなカラーリングと軽快な走行性を兼ね備え、旅をより自由で楽しいものへと彩ります。

会場では、ブランドを代表するトラベルケース全5サイズをはじめ、新色「Galaxy Night」、WEEKENDERやWASHKITなどのトラベルアクセサリーも展開。豊富なカラーバリエーションとともに、Floydならではの旅のスタイルをご提案します。

これまでFloydをご愛用いただいているお客様はもちろん、初めてブランドに触れる方にも、

その魅力を存分にご体感いただける機会です。 ぜひ この機会にお立ち寄りください。

⚫︎開催概要

〈Floyd /フロイド〉 期間限定ショップ

会期：２０２６年7月8日(水)～7月21日(火)

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ7階 特設会場1

住所：名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

営業時間：10:00～20:00

※営業時間は施設に準じます

電話：052-566-1101 (代表)

■Floydについて

〈Floyd〉はドイツ・ミュンヘンを拠点に誕生したトラベルケースブランド。1970年代のカリフォルニア・ヴェニスビーチのスケートカルチャーからインスピレーションを得たデザインが特徴です。

ブランドの象徴でもあるスケートボードウィールから着想を得たキャスターは、優れた走行性とインパクトのあるデザインを兼ね備えています。カラフルなボディカラーと交換可能なウィールにより、自分だけのスーツケースへカスタマイズできる点も魅力です。

【Floyd(フロイド）】

2019年ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernによって誕生したトラベルケースブランドFloyd(フロイド)。70年代のカリフォルニアスケートボードカルチャーの精神を現代に伝えながら、個性と革新性を体現しています。ユニークで特徴的な外観は、ファッション感度の高いビジネスパーソンや世界中を飛び回る旅行者らを魅了し、急速に拡大しています。

・オフィシャルサイト(国内)：http://floydjapan.com/

・オフィシャルインスタグラム(国内)：@floyd.japan

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業