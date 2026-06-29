昨年好評のメチャカリポップアップストアを今年も開催人気ブランドのアーカイブアイテムを特別価格にて販売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社: 岡山県岡山市、代表取締役社長: 川部将士）は、サステナブルなファッションを提案する期間限定ポップアップストア「メチャカリ・ストア」を全国各地で順次開催いたします。「メチャカリ・ストア」は、ファッションをもっと自由に、もっとサステナブルに楽しむという「メチャカリ」の考え方を体現する期間限定ショップです。

昨年多くのお客様にご来場いただき、ご好評を博したことから、本年も開催が決定いたしました。本ストアでは、earthmusic&ecology、AMERICAN HOLICをはじめとするストライプインターナショナルの人気ブランドのアーカイブアイテムを取り揃え、最大70%OFFの特別価格で販売いたします。

また、本ストアを通じて、ファッションレンタルサービス「メチャカリ」が提案する“循環型ファッション”という考え方を発信してまいります。購入だけでなく、必要なときに借りて楽しむという新たなファッションの選択肢を提案し、レンタルサービスへの理解促進にもつなげてまいります。

レンタルサービスは、さまざまなファッションを気軽に楽しめるだけでなく、衣類を循環させることで廃棄削減にもつながり、サステナブルなファッションの選択肢として注目されています。

本ストアを通じて、“循環型ファッション”という考え方をより身近に感じていただく機会を提供するとともに、商品の価値を最大限に活かす取り組みを推進し、ファッションをよりサステナブルに楽しめる社会の実現を目指してまいります。

■展開ブランド

earth music&ecology

AMERICAN HOLIC

Green Parks

Maison de FLEUR

Samansa Mos2

Te chichi

ほか

■開催場所・期間

錦糸町テルミナ（JR錦糸町駅南口改札側）

（東京都墨田区江東橋3丁目14-5 錦糸町テルミナ1F TERMINA Switch）

開催期間：7月2日（木）～8月30日（日）

営業時間：11:00～20:00

エキュート赤羽ヨリミチ広場きた（JR赤羽駅北口改札内）

（東京都北区赤羽1-1-1 エキュート赤羽 よりみち広場きた）

開催期間：7月7日（火）～7月12日（日）

営業時間：平日10:00～20:30、土日10:00～20:00

※今後の開催情報や詳細については、

https://stcl.page.link/qen2

をご覧ください。

※開催場所によって販売商品が異なる場合がございます。

※在庫状況により販売内容が変更となる場合がございます。

■ファッションサブスクリプションサービス「メチャカリ」について

「メチャカリ」は、earth music&ecologyやAMERICAN HOLIC、YECCA VECCAなどの人気ブランドの新作アイテムが「定額で借り放題」というコンセプトのファッションレンタルアプリです。

1回に1点から新品アイテムを借りることができ、何度でも借り換え可能です。

気に入ったアイテムは返却不要で、60日間借り続けるとそのままプレゼントされます。

「日常着をレンタルする」という新しいスタイルを提案し、アパレルメーカーならではの豊富な品揃えをお楽しみいただけます。

特許登録済[特許第6633508号]

https://mechakari.com/