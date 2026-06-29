【「スピン／spin」編集部が贈る新シリーズ】ジャンル横断書き下ろしアンソロジー「真夜中のほん」第1弾、3冊が2026年秋刊行！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、ジャンル横断書き下ろしアンソロジーシリーズ「真夜中のほん」を2026年10月より刊行開始します。第1弾は「猫」「カレー」「声」をテーマとした3冊です。

1冊で多種多様なジャンルを楽しめる「真夜中のほん」

2022年9月に16号限定でスタートした「スピン／spin」の編集をする中で、あらためて気づかされた文学をとりまく様々な表現（ジャンル）の面白さや可能性。その果てしない魅力を読者と分かち合いたいという思いから、「スピン／spin」編集部は、ジャンル横断書き下ろしアンソロジーシリーズ「真夜中のほん」をスタートします。

「真夜中のほん」シリーズには、1冊20人前後の執筆者が寄稿。1つのお題（テーマ）に対して、小説・詩・短歌・俳句・川柳・日記・エッセイ・絵……、多種多様なジャンルの作品を掲載予定です。

ブックデザインは「スピン／spin」のデザイナー佐々木暁さんが担当。

本文挿画は、こちらも「スピン／spin」を4年間支えてくれたイラストレーター塩川いづみさん。

装幀の「絵」は、テーマに合わせた作品を様々なイラストレーターや画家に描き下ろしていただきます。ご期待ください。

また、「スピン／spin」と同じく、本シリーズに使用する資材は、紙の専門商社・株式会社竹尾とのコラボレーション。内容の魅力はもちろんのこと、紙の本を手にとる喜びも一緒にお届けします。

夜のひととき、忙しなく流れる日常に挟まる「栞（スピン）」のような本にしたいという願いを込めて。2026年秋を楽しみにお待ちください。

「真夜中のほん」第1弾・3冊のラインナップ

■真夜中のほん「猫」（2026年10月刊行予定）

〈執筆予定者〉

青山七恵／池田澄子／いしいしんじ／犬怪寅日子／大木芙沙子／岡本啓／岡本真帆／勝田文／河崎秋子／川野芽生／暮田真名／佐藤文香／杉森仁香／富田ララフネ／hacchi／服部真里子／文月悠光／堀田季何／山本莉会／湯島はじめ



〈書誌情報〉

仕様：46判変形／上製・角背／128頁（予定）

予価：2,200円（本体2,000円）

ISBN：978-4-309-61921-7

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309619217/

■真夜中のほん「カレー」（2026年11月刊行予定）

〈執筆予定者〉

青山美智子／麻布競馬場／絲山秋子／海猫沢めろん／小川楓子／尾久守侑／荻世いをら／小津夜景／斉藤壮馬／鈴木晴香／俵万智／寺沢大介／堂場瞬一／生湯葉シホ／町屋良平／マンスーン／山崎修平／吉田隼人／和合亮一／渡辺祐真

〈書誌情報〉

仕様：46判変形／上製・角背／128頁（予定）

予価：2,200円（本体2,000円）

ISBN：978-4-309-61922-4

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309619224/

■真夜中のほん「声」（2026年12月刊行予定）

〈執筆予定者〉

浅井音楽／一穂ミチ／大森静佳／大森美香／岡野大嗣／小原晩／恩田陸／金子玲介／好事家ジェネ／最果タヒ／三角みづ紀／鴇田智哉／鳥さんの瞼／西村麒麟／藤沢周／船田愛子／穂村弘／皆川博子／宮崎智之

〈書誌情報〉

仕様：46判変形／上製・角背／128頁（予定）

予価：2,200円（本体2,000円）

ISBN：978-4-309-61923-1

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309619231/

「真夜中のほん」第1弾・3冊購入で特製しおりをプレゼント！

「真夜中のほん」シリーズ第1弾・3冊をお買い上げいただいた方には、河出書房新社創業140周年記念「かみのしおり（3枚セット）」をプレゼントいたします。

俵万智さん、穂村弘さんの短歌、創業140周年キャッチコピーを印刷した３種類の「しおり」。使用している紙は、加熱型押しした部分が半透明になるユニークなファインペーパー「パチカ」。いろ紙と重ねると、半透明部分に色がうっすらと透けるのも魅力。柔らかく起毛したような表面と雪のような白さは、紙に触れる喜びをあらためて感じさせてくれます。（サイズ：各40mm×105mm）

応募方法は後日、河出書房新社HP、SNSアカウント他にてお知らせします。