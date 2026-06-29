J-WAVEが夏の旅気分を盛り上げる企画「TIME FOR A TRIP!」を実施！　リスナーから“人生のターニングポイントとなった旅”のエピソードを募集、旅を楽しむプレゼントも

株式会社J-WAVEJ-WAVE『TIME FOR A TRIP!』

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの2ヶ月間、夏の旅気分を音楽とトークで盛り上げる企画「TIME FOR A TRIP!」を実施します。

期間中は9時間のホリデースペシャルをはじめ、J-WAVEで楽しめる旅にまつわる番組やコーナーを特設サイトで紹介。世界の街や文化、音楽、食、人との出会いなど、さまざまな角度から“旅”の魅力を発信し、リスナーが「旅に出たい」「少し遠くへ行ってみたい」と感じるきっかけをお届けします。

【J-WAVEの番組で旅気分を盛り上げ】

J-WAVEの朝のワイド番組『STEP ONE』、昼のワイド番組『MIDDAY LOUNGE』では、期間中、旅気分を盛り上げる特別企画を実施します。

■『STEP ONE』（毎週月曜～木曜 9:00～13:00放送／ナビゲーター：サッシャ、ノイハウス萌菜）

J-WAVE『STEP ONE』

毎週木曜日に放送中、さまざまなゲストやリスナーのみなさんに、これまでの経験から得た“学び”をシェアしてもらうコーナー「Expedia LISTEN & LEARN」（9:35～9:45頃）。7月～8月の放送では特別版として「人生のターニングポイントとなった旅」のエピソードを募集します。

■『MIDDAY LOUNGE』（毎週月曜～木曜 13:30～16:30放送／ナビゲーター：月曜日 ハリー杉山、火曜日 市川紗椰、水曜日 クリス・ペプラー、木曜日 ジョン・カビラ）

J-WAVE『MIDDAY LOUNGE』

7月～8月の期間、毎週月曜～木曜に放送する期間限定コーナー「Expedia SUMMER VOYAGE」（15:10～15:20頃）では、リスナーの旅のエピソードをご紹介。さらに、ナビゲーターの忘れられない旅の思い出もシェアします。

また、期間中に『STEP ONE』内「Expedia LISTEN & LEARN」または『MIDDAY LOUNGE』内「Expedia SUMMER VOYAGE」のどちらかの番組内コーナーでメッセージが紹介された方には、J-WAVEオリジナルラゲッジタグをプレゼント！

J-WAVEオリジナルラゲッジタグ（designed by katsuki saki）【旅をお得に楽しむ！ SNSキャンペーンも】

さらに、『STEP ONE』と『MIDDAY LOUNGE』の2番組では、期間中、各放送日につき1名様にエクスペディアの OneKeyCash(TM) 5,000ポイントが当たるキャンペーンも実施します。

この機会に、お得に旅を楽しんで！

《応募方法》

１. 『STEP ONE』または『MIDDAY LOUNGE』の番組Xアカウントをフォロー

２. 対象のキャンペーン投稿をリポスト

３. DMで当選通知

応募期間：7月1日（水）～8月31日（月）

【音楽、食、文化。J-WAVEの番組で楽しむさまざまな旅】

J-WAVEには、旅気分を楽しめる番組やコーナーがたくさん。音楽、食、文化、人との出会いなど、さまざまな旅の楽しみ方をお届けします。

J-WAVE『SUNNY VIBES』『SUNNY VIBES』（毎週金曜 6:00～9:00放送／ナビゲーター：長井優希乃）

一日のはじまりに、世界中のポジティブバイブスをお届けするプログラム。世界の朝食事情や、ポジティブニュース＆ソーシャルグッドなトピックス、さらにミュージックジャーニーもお届け。番組を聴けばきっと旅に出たくなるはず。

J-WAVE『～JK RADIO～TOKYO UNITED』『～JK RADIO～TOKYO UNITED』（毎週金曜 9:00～11:30放送／ナビゲーター：ジョン・カビラ）

ジョン・カビラがナビゲート！ 人と人、心と心、あなたと世界をUNITEするプログラム、『～JK RADIO～TOKYO UNITED』。【TOKYO CROSSING】（10:40～10:50放送）のコーナーでは、さまざまなカルチャーやトピックについて、カビラが世界各地の現地通信員に直撃インタビュー。意外な回答にカビラもムム！ 知られざるその街のリアルを旅気分で感じてください。

J-WAVE『ANA WORLD AIR CURRENT』『ANA WORLD AIR CURRENT』（毎週土曜 19:00～19:54放送／ナビゲーター：葉加瀬太郎）

葉加瀬太郎が毎回多彩なゲストを迎え、世界各地で体験した忘れられない旅の思い出を伺うプログラム。旅先で出会った景色や人、心に残るエピソードをお届けします。

J-WAVE『ACROSS THE SKY』『ACROSS THE SKY』（毎週日曜 9:00～12:00放送／ナビゲーター：小川紗良）

役者・映像作家・文筆家として活躍する小川紗良がナビゲート！ 世界と繋がる時間をお届け。

J-WAVE『OTSUKA CORPORATION SAÚDE! SAUDADE… 』『OTSUKA CORPORATION SAÚDE! SAUDADE… 』（毎週日曜 17:00～17:54放送／滝川クリステル）

「サウージ」は健康と乾杯の挨拶。「サウダージ」は郷愁。ふたつのポルトガル語をキーワードに滝川クリステルが音楽の旅にご案内するプログラム。

J-WAVE『TUDOR TRAVELLING WITHOUT MOVING』『TUDOR TRAVELLING WITHOUT MOVING』（毎週日曜 20:00～20:54放送／ナビゲーター：野村訓市）

野村訓市が、"動かない旅"をキーワードに旅の話と、 旅の記憶からあふれ出す音楽をお届け。

【「TIME FOR A TRIP!」概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

実施期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/timeforatrip/（※7/1公開）