「週刊TVガイド8月7日号」は、6人組2.5次元アイドルグループ「いれいす」とスペシャルコラボ！ 描きおろし表紙風オリジナルカードの絵柄も解禁！

株式会社東京ニュース通信社東京ニュース通信社は、「週刊TVガイド2026年8月7日号」を2026年7月29日（水）に発売。アニメイト通販購入者特典として、「いれいす」の表紙風オリジナルカードが付くことが決定しました。「週刊TVガイド2026年8月7日号」（東京ニュース通信社刊）

りうら、-hotoke-、初兎、ないこ、If、悠佑の6人からなる2.5次元アイドルグループ「いれいす」。「週刊TVガイド8月7日号」（7月29日発売）では、7月から全国13都市14公演を巡る「いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-」を開催する、彼らとのスペシャルコラボを実施。

イラストレーター・たむ氏の描きおろしビジュアルによるバックカバーのほか、アニメイト通販にて関東版・関西版を購入すると、各版に応じた「表紙風オリジナルカード（86mm×50mm）」がランダムで1枚プレゼントされる。夏らしい爽やかなコーディネートの6人を、ぜひこの機会に入手いただきたい。

本誌は鋭意作成中。続報をお楽しみに。

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」は、2020年10月9日に結成されたVOISING所属の2.5次元アイドルグループ。歌ってみた動画やオリジナル楽曲、バラエティ企画、生配信など、ネット発の活動を軸に毎日コンテンツを発信しながら、リアルライブや企業コラボなど活動の幅を広げ続けています。

2024年2月には、結成当初から掲げていた“日本武道館ライブ”を実現。さらに同年11月30日（土）・12月1日（日）には、グループ初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催しました。2025年夏には、「いれいす」として初となる全国アリーナツアーを開催し、約9万人を動員。2026年夏には、全国13都市14会場を巡るツアーの開催を予定しています。

メンバー＜上段左から＞初兎、-hotoke-、If ＜下段左から＞りうら、ないこ、悠佑

購入者特典 決定！

◆特典内容1： いれいす 表紙風オリジナルカード 絵柄全4種類よりランダムで1枚

※下記１.・２.より1つをお選びいただき、 選択されたパターンに含まれる全4種類の中からランダムで1枚をプレゼントいたします。

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：週刊TVガイド2026年8月7日号

※ご購入の地区版によって特典カードの絵柄が異なります。

※アニメイト実店舗での いれいす 表紙風オリジナルカード付き販売はございません。通販のみの特典となります。

いれいす 表紙風オリジナルカード付き販売については下記HPをご覧ください。

１. 週刊TVガイド関東版 2026年8月7日号 ／ りうら、-hotoke-、ないこ、いれいす全員集合ver.1の全4種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3508374/

２. 週刊TVガイド関西版 2026年8月7日号 ／ 初兎、If、悠佑、いれいす全員集合ver.2の全4種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3508375/

・週刊TVガイド 2026年8月7日号 8冊セット【 いれいす 表紙風オリジナルカード付き（全8種コンプリートセット）】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3508376/

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

◆特典内容2：MON7Aとおでかけカード 1枚

※絵柄全2種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。

対象店舗：セブンネットショッピング

対象商品：週刊TVガイド関東版2026年8月7日号

MON7Aとおでかけカード付き販売については下記HPをご覧ください。

１. MON7AとおでかけカードA

https://7net.omni7.jp/detail/1107722004

２. MON7AとおでかけカードB

https://7net.omni7.jp/detail/1107722005

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※6月29日現在

※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

※予約開始日時は実施店舗によって異なる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年8月7日号」

関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版

●発売日：2026年7月29日（水）※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価：590円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年8月7日号」

●配信日：2026年7月31日（金）以降～順次配信開始予定

●価 格：590円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



【関連サイト】

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