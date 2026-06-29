『シャッフルアイランドSeason7』の放送開始を記念して暗闇ボクシングスタジオ「b-monster」とのコラボレーションが決定！

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株式会社AbemaTV



新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月7日（火）夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』を放送開始いたします。このたび、『シャッフルアイランド Season7』は、暗闇ボクシングスタジオ「b-monster」とのコラボレーション企画を実施することが決定いたしました。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o9JtGQGYgKo ]


『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーです。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していきます。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころです。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の4名の出演も決定しています。




今回のコラボレーションでは、『シャッフルアイランド』の世界観を、「b-monster」ならではの暗闇空間、大音量の音楽、照明演出によって表現した特別プログラムを展開いたします。プログラム内では、新シーズン『シャッフルアイランド Season7』参加メンバーが“運動中に聴きたい楽曲”として選定した楽曲を中心に構成し、番組の世界観を全身で体感することができます。さらに、b-monsterパフォーマー6名と『シャッフルアイランド』過去シリーズの参加メンバーによるスペシャルプログラムも実施予定です。『シャッフルアイランド Season6』で注目を集め、SNS総フォロワー数100万人超を誇る※しんをはじめ、歴代シーズンの人気メンバーたちが参加。限定ノベルティとしてオリジナルTシャツをプレゼントいたします。




南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日（火）夜9時よりABEMAにて無料放送を開始します。『シャッフルアイランド』で描かれる情熱的な恋愛模様や開放感あふれる南国の空気感を、映像だけでなくリアルな体験として楽しめる本コラボレーションに、ぜひご期待ください。




※2026年6月29日時点、自社調べ




＜特別プログラム＞




・開催日


・2026年7月19日（日）～2026年8月28日（金）




・実施スタジオ


銀座スタジオ(〒104-0061　東京都中央区銀座2-8-12 Clover GINZA 9F/10F)


梅田スタジオ(〒530-0013　大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町A棟 3F/4F)




＜『シャッフルアイランド』メンバー参加プログラム＞







・開催日


・2026年7月18日（土）14:15～15:10


参加者：あん(Season6)・かほ(Season6)・しん(Season6)・ひゅうが(Season5)




・2026年8月11日（火）12:50～13:45


まいか(Season6)・フィーナ(Season6)・せかい(Season6)・ゆうた(Season6)




・2026年8月29日（土）14:15～15:10


みれい(Season6)・きょうか(Season5)・せかい(Season6)・しん(Season6)




・実施スタジオ


新宿スタジオ(〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-1 新宿カレイドビル5F)



■b-monsterとは


b-monsterは、暗闇空間で自分だけに集中でき、「高揚感」「解放感」「充足感」「達成感」のすべてが一度に体感できるボクシング・フィットネスです。


他のジムでは決して味わえない「暗闇の中、大音量の音楽に身を委ね、思いっきり身体を動かす」という非日常的なエンターテイメントを提供しています。




東京、名古屋、大阪を中心に、国内に計7スタジオを展開しており、今後は全国へのさらなる出店・展開も予定しております。（2026年6月現在）




・スタジオ一覧：


b-monster GINZA / b-monster OMOTESANDO / b-monster SHINJUKU / b-monster IKEBUKURO / b-monster UMEDA / b-monster NAGOYA / b-monster TACHIKAWA




・公式HP：https://www.b-monster.jp/



■ABEMA『シャッフルアイランド Season7』番組概要


先行映像：https://youtu.be/o9JtGQGYgKo




＜第1話＞


放送日時：2026年7月7日（火）夜9時～


放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル


放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P




＜過去シリーズ全話無料配信＞


・『シャッフルアイランドSeason5』


2026年7月3日（金）午前0時～7月6日（月）午前0時


https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s50




【スタジオMC】


屋敷裕政、峯岸みなみ、木村有希、鈴木福