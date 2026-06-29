『シャッフルアイランドSeason7』の放送開始を記念して暗闇ボクシングスタジオ「b-monster」とのコラボレーションが決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月7日（火）夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』を放送開始いたします。このたび、『シャッフルアイランド Season7』は、暗闇ボクシングスタジオ「b-monster」とのコラボレーション企画を実施することが決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o9JtGQGYgKo ]

『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーです。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していきます。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころです。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の4名の出演も決定しています。

今回のコラボレーションでは、『シャッフルアイランド』の世界観を、「b-monster」ならではの暗闇空間、大音量の音楽、照明演出によって表現した特別プログラムを展開いたします。プログラム内では、新シーズン『シャッフルアイランド Season7』参加メンバーが“運動中に聴きたい楽曲”として選定した楽曲を中心に構成し、番組の世界観を全身で体感することができます。さらに、b-monsterパフォーマー6名と『シャッフルアイランド』過去シリーズの参加メンバーによるスペシャルプログラムも実施予定です。『シャッフルアイランド Season6』で注目を集め、SNS総フォロワー数100万人超を誇る※しんをはじめ、歴代シーズンの人気メンバーたちが参加。限定ノベルティとしてオリジナルTシャツをプレゼントいたします。

南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日（火）夜9時よりABEMAにて無料放送を開始します。『シャッフルアイランド』で描かれる情熱的な恋愛模様や開放感あふれる南国の空気感を、映像だけでなくリアルな体験として楽しめる本コラボレーションに、ぜひご期待ください。

※2026年6月29日時点、自社調べ

＜特別プログラム＞

・開催日

・2026年7月19日（日）～2026年8月28日（金）

・実施スタジオ

銀座スタジオ(〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-12 Clover GINZA 9F/10F)

梅田スタジオ(〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町A棟 3F/4F)

＜『シャッフルアイランド』メンバー参加プログラム＞

・開催日

・2026年7月18日（土）14:15～15:10

参加者：あん(Season6)・かほ(Season6)・しん(Season6)・ひゅうが(Season5)

・2026年8月11日（火）12:50～13:45

まいか(Season6)・フィーナ(Season6)・せかい(Season6)・ゆうた(Season6)

・2026年8月29日（土）14:15～15:10

みれい(Season6)・きょうか(Season5)・せかい(Season6)・しん(Season6)

・実施スタジオ

新宿スタジオ(〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-1 新宿カレイドビル5F)

■b-monsterとは

b-monsterは、暗闇空間で自分だけに集中でき、「高揚感」「解放感」「充足感」「達成感」のすべてが一度に体感できるボクシング・フィットネスです。

他のジムでは決して味わえない「暗闇の中、大音量の音楽に身を委ね、思いっきり身体を動かす」という非日常的なエンターテイメントを提供しています。

東京、名古屋、大阪を中心に、国内に計7スタジオを展開しており、今後は全国へのさらなる出店・展開も予定しております。（2026年6月現在）

・スタジオ一覧：

b-monster GINZA / b-monster OMOTESANDO / b-monster SHINJUKU / b-monster IKEBUKURO / b-monster UMEDA / b-monster NAGOYA / b-monster TACHIKAWA

・公式HP：https://www.b-monster.jp/

■ABEMA『シャッフルアイランド Season7』番組概要

先行映像：https://youtu.be/o9JtGQGYgKo

＜第1話＞

放送日時：2026年7月7日（火）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P

＜過去シリーズ全話無料配信＞

・『シャッフルアイランドSeason5』

2026年7月3日（金）午前0時～7月6日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s50

【スタジオMC】

屋敷裕政、峯岸みなみ、木村有希、鈴木福