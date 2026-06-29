YOU、初のFMラジオレギュラー番組がスタート！＜TOKYO FM/JFN38局ネット 新番組＞『AXA presents あしたはいい天気』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネットでは、2026年7月4月（土）から、新番組『AXA（アクサ） presents あしたはいい天気』をスタートします（毎週土曜日15：00～15：25）。パーソナリティを務めるのは、FMラジオでは初のレギュラー番組出演となるYOU。「人生の転機」をテーマにリスナーからのメッセージにこたえていくラジオプログラムです。どうぞ、ご期待ください。

◆YOU 「気持ちが軽くなったり、私だけじゃないんだと思えるような時間にできたら」

YOUがパーソナリティを務める新番組『AXA presents あしたはいい天気』が、7月4月（土）よりスタートします。番組のテーマは「人生の転機」。結婚、出産、育児、就職・転職など、誰もが直面する人生の大きな節目において、「これでいいのだろうか？」「次の一歩をどう踏み出そうか？」と迷うリスナーに寄り添うラジオプラグラムです。番組では、リスナーからのリアルなお便りを募集。迷いや悩みを分かち合うことで、聴いている人が「自分だけじゃないんだ」とホッとできるような、温かい時間をお届けします。

YOUは、「人生の転機で「これでいいのかな？」「次に進みたいけれど、どんな一歩にすればよいのか」と悩んだりすることありますよね。そんな時に、私にぼそっと伝えてもらうことで、気持ちが軽くなったり、聞いている誰かが「あ、私だけじゃないんだ」と思えるような時間にできたらと思っています。」と意気込みをコメント。

土曜日の午後、同じ空を見上げながら、明日が少し楽しみになるきっかけをYOUと一緒に探してみませんか？放送をぜひお楽しみに！

【放送概要】

◆タイトル： 『AXA presents あしたはいい天気』

◆放送日時： 毎週土曜日15:00～15:25

◆放送局： TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット

◆パーソナリティ： YOU

◆番組HP：https://tfm.co.jp/iitenki/

◆メッセージフォーム：https://www.tfm.co.jp/f/iitenki/message

◆番組公式X：https://x.com/iitenki_tfm @iitenki_tfm

◆提供： AXA