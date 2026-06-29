暗記学習でおなじみの“赤シート”で、迷路、パズル、謎解き!? 小学生に大人気の「ドラゴンドリル」シリーズから、脳科学者監修の新しいゲームブックが登場！
株式会社 学研ホールディングス（東京都品川区／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京都品川区／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月26日に『ドラゴンドリルGAMES ドラゴンゲームブック 超脳王 炎帝竜からの挑戦状』を発売いたしました。
カッコいいドラゴンが登場するゲームで遊ぶうちに、「考える力」が育つ！ 累計100万部突破の小学ドリル「ドラゴンドリル」シリーズから、ゲームブックが登場しました。
■“赤シート”の特性を生かした不思議なアイテム「ドラゴンアイ」で、新感覚の謎解き体験！
本書の最大のポイントは、付属の「ドラゴンアイ」をページにかざすことで、隠された文字やヒントが浮かび上がったり、消えたりする、新しいゲーム体験です。「ドラゴンアイ」は、暗記学習などで使用される「赤シート」（赤色の透明フィルター）の特性を生かした、独自のゲームアイテムです。子どもたちの探究心を刺激し、謎解きの楽しさを倍増させます。
▲「ドラゴンアイ」で、ページに隠されたヒントが浮かび上がります！
■脳科学者・篠原菊紀先生監修！ 遊びながら「考える力」を育める
本書は、「チコちゃんに叱られる！」や「子ども科学電話相談」でもおなじみの脳科学者・篠原菊紀先生が監修。謎解きやパズル、迷路といった多種多様なゲームに取り組むことで、「ワーキングメモリ」や「論理力」を自然と鍛えることが期待できます。篠原先生からは、「本書に収録しているゲームは、すべて『考える力』の基礎を作ります。（中略）本書では、『頭を使うこと』そのものが、好きになっていくのです」との、力強い推薦コメントをいただいています。
▲例えば、「すべてのドラゴンを通って～」などの「条件つき」迷路は、ワーキングメモリを鍛えます。
■50種以上の多彩なゲーム
謎解き、迷路、パズル、絵さがし、暗号、錯視など、50種類を超える豊富なゲームを収録。じっくりと時間をかけて取り組めるので、お出かけのおともにもぴったりの1冊です。
▲さまざまなゲームが、この1冊に詰まっています。
■夢中になれる本格冒険ストーリー
伝説のドラゴンを探して旅する主人公・リヒトが、炎の谷に眠る“炎帝竜”との頭脳バトルに挑むという、本格的な冒険ストーリーも魅力です。「ドラゴンドリル」シリーズで親しまれてきた、カッコいいドラゴンたちもたくさん登場します。
▲ゲームで遊ぶだけでなく、ストーリーも楽しめます。
［商品概要］
■『ドラゴンドリルGAMES ドラゴンゲームブック 超脳王 炎帝竜からの挑戦状』
監修：篠原菊紀
作：土門トキオ
絵：いの介、佐久間さのすけ、ショースケ
定価：1,650円（税込）
発売日：2026年6月26日
判型：A5／144ページ
ISBN：978-4-05-206278-0
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020627800(https://hon.gakken.jp/book/1020627800)
【本書のご購入はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062787(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062787)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18556572/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18556572/)
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107704402(https://7net.omni7.jp/detail/1107704402)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開