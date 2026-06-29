暗記学習でおなじみの“赤シート”で、迷路、パズル、謎解き!?　小学生に大人気の「ドラゴンドリル」シリーズから、脳科学者監修の新しいゲームブックが登場！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京都品川区／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京都品川区／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月26日に『ドラゴンドリルGAMES ドラゴンゲームブック 超脳王 炎帝竜からの挑戦状』を発売いたしました。

カッコいいドラゴンが登場するゲームで遊ぶうちに、「考える力」が育つ！ 累計100万部突破の小学ドリル「ドラゴンドリル」シリーズから、ゲームブックが登場しました。

■“赤シート”の特性を生かした不思議なアイテム「ドラゴンアイ」で、新感覚の謎解き体験！

本書の最大のポイントは、付属の「ドラゴンアイ」をページにかざすことで、隠された文字やヒントが浮かび上がったり、消えたりする、新しいゲーム体験です。「ドラゴンアイ」は、暗記学習などで使用される「赤シート」（赤色の透明フィルター）の特性を生かした、独自のゲームアイテムです。子どもたちの探究心を刺激し、謎解きの楽しさを倍増させます。

■脳科学者・篠原菊紀先生監修！ 遊びながら「考える力」を育める

▲「ドラゴンアイ」で、ページに隠されたヒントが浮かび上がります！

本書は、「チコちゃんに叱られる！」や「子ども科学電話相談」でもおなじみの脳科学者・篠原菊紀先生が監修。謎解きやパズル、迷路といった多種多様なゲームに取り組むことで、「ワーキングメモリ」や「論理力」を自然と鍛えることが期待できます。篠原先生からは、「本書に収録しているゲームは、すべて『考える力』の基礎を作ります。（中略）本書では、『頭を使うこと』そのものが、好きになっていくのです」との、力強い推薦コメントをいただいています。

■50種以上の多彩なゲーム

▲例えば、「すべてのドラゴンを通って～」などの「条件つき」迷路は、ワーキングメモリを鍛えます。

謎解き、迷路、パズル、絵さがし、暗号、錯視など、50種類を超える豊富なゲームを収録。じっくりと時間をかけて取り組めるので、お出かけのおともにもぴったりの1冊です。

■夢中になれる本格冒険ストーリー

▲さまざまなゲームが、この1冊に詰まっています。

伝説のドラゴンを探して旅する主人公・リヒトが、炎の谷に眠る“炎帝竜”との頭脳バトルに挑むという、本格的な冒険ストーリーも魅力です。「ドラゴンドリル」シリーズで親しまれてきた、カッコいいドラゴンたちもたくさん登場します。

▲ゲームで遊ぶだけでなく、ストーリーも楽しめます。

［商品概要］

■『ドラゴンドリルGAMES ドラゴンゲームブック 超脳王 炎帝竜からの挑戦状』

監修：篠原菊紀

作：土門トキオ

絵：いの介、佐久間さのすけ、ショースケ

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年6月26日

判型：A5／144ページ

ISBN：978-4-05-206278-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020627800(https://hon.gakken.jp/book/1020627800)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062787(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062787)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18556572/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18556572/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107704402(https://7net.omni7.jp/detail/1107704402)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開